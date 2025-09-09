Obavijesti

ZBOG IZLOŽBE EXPO

FOTO Aleksandar Vučić i Jackie Chan pozirali zajedno. Građani Srbije ih zasuli komentarima...

Holivudski glumac Jackie Chan novi je ambasador brenda EXPO 2027, koji će se u Beogradu održati za dvije godine. Stigao je u Beograd kako bi se sastao s Vučićem

U Beogradu su se jutros susreli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Jackie Chan. 

- Beograd je odavno postao novi dom za mnoge svjetske zvijezde, a ovoga puta imamo i posebno zadovoljstvo ugostiti čuvenog Jackieja Chana, čovjeka čija filmska umjetnost nastavlјa inspirirati sve generacije. Velika je čast što će ova globalna filmska zvijezda i jedan od najvećih svjetskih kulturnih ambasadora predstavlјati EXPO u Srbiji svojom karizmom i energijom. Uvjeren sam da će kao promoter EXPO 2027 pružiti snažnu podršku u predstavlјanju događaja koji će našu zemlјu postaviti u centar globalne pažnje i približiti svijetu duh igre koji EXPO promovira u našoj Srbiji - napisao je Vučić na društvenim mrežama.

Podsjetimo, nakon što je bio ambasador EXPO-a u Šangaju 2010. godine, Jackie Chan bit će i ambasador specijalizirane izložbe EXPO 2027, koja će se održati u Beogradu. Danas se sastao s predsjednikom Srbije, koji je na Instagramu podijelio zajedničku fotografiju.

Žestoke reakcije

Građani Srbije zasuli su ih komentarima...

- Sve gore i gore - napisao je jedan komentator.

- Ovo je ponižavanje vlastitog naroda - zaključio je drugi.

- Platit će mu se iz budžeta, dok, recimo, neki građani ove zemlje još sanjaju kanalizaciju... - jedan je od komentara.

