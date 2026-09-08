FOTO Amazonov avion izletio je par metara od gomile Teslinih robotaksija. Musk: 'Čudno!'

Teretni zrakoplov Boeing 767, koji je letio za Amazon Prime Air, 6. rujna je pri slijetanju na Međunarodnu zračnu luku u Miamiju (MIA) prešao pistu, probio zaštitnu ogradu i udario u vozila na obližnjoj cesti. U nesreći je poginulo najmanje petero ljudi, a još petero je ozlijeđeno. Zrakoplov se zaustavio svega nekoliko metara od parkirališta na kojem su se nalazili deseci Teslinih autonomnih vozila Cybercab.

Što se dogodilo u Miamiju

Prema prvim izvješćima, let 7598 tvrtke 21 Air, koji je za Amazon prevozio teret iz San Juana u Portoriku, nije se uspio zaustaviti na pisti 30. Nesreća se dogodila nešto prije 14 sati po lokalnom vremenu. Nakon što je probio ogradu zračne luke, zrakoplov je udario u više vozila na javnoj cesti i susjednom parkiralištu. Vlasti su potvrdile da su sve smrtno stradale osobe bile u vozilima na tlu, dok su dva pilota u zrakoplovu preživjela. Tri od pet ozlijeđenih osoba nalaze se u kritičnom stanju. Vatrogasne ekipe brzo su stigle na mjesto nesreće i ugasile požar koji je izbio u prednjem dijelu zrakoplova.

Istraga u tijeku: Nestabilan prilaz i loše vrijeme

Istražitelji Nacionalnog odbora za sigurnost prometa (NTSB) i Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA) započeli su istragu kako bi utvrdili uzrok nesreće. Pronašli su snimač podataka o letu i snimač glasa iz pilotske kabine, takozvane crne kutije, čija je analiza u tijeku. Preliminarni podaci upućuju na to da je zrakoplov imao nestabilan prilaz, dolazeći na slijetanje previsoko i prebrzo. U vrijeme nesreće na području zračne luke zabilježene su grmljavinske oluje i jaki udari vjetra, što je moglo dodatno otežati slijetanje. Predsjednica NTSB-a Jennifer Homendy izjavila je kako je zrakoplov prešao kraj piste za otprilike 400 metara, pri čemu je udario u kombi i terenac.

​- Ovo je potpuna devastacija - izjavila je Homendy na konferenciji za novinare, opisujući mjesto nesreće.

Očekuje se da će NTSB objaviti preliminarno izvješće o uzrocima nesreće za otprilike 30 dana.

Foto: Marco Bello

Sigurnosni propusti i stari zrakoplov

Zrakoplov koji je sudjelovao u nesreći je 32-godišnji Boeing 767-300ER, koji je 2016. godine preuređen iz putničkog u teretni. Incident je otvorio i pitanja o sigurnosnim mjerama na pisti u Miamiju, kojoj nedostaje projektirani sustav za zaustavljanje materijala (EMAS), dizajniran za sigurno usporavanje zrakoplova koji prijeđu kraj piste. Dužnosnici zračne luke tvrde da je pista unatoč tome u skladu sa sigurnosnim standardima FAA te da ima sigurnosno područje od 300 metara.

Teslini Cybercabovi za dlaku izbjegli uništenje

Nesreća se dogodila u neposrednoj blizini parkirališta na kojem je Tesla skladištila svoja nova autonomna vozila. Fotografije s mjesta nesreće prikazuju oštećeni nos zrakoplova uz cestu, okružen kamionima i osobnim automobilima, dok se u pozadini vide deseci parkiranih Teslinih modela, uključujući i prototipove Cybercaba. Istražitelji su potvrdili da nijedno od Teslinih vozila nije oštećeno, a izvršni direktor Tesle Elon Musk na vijest je na društvenoj mreži X reagirao samo jednom riječju: "Čudno".

Foto: Marco Bello

Razvoj autonomnih taksija

Ovaj događaj zbio se u vrijeme dok Tesla intenzivno radi na svom programu robotskih taksija. Prototipovi Cybercaba, vozila bez upravljača i papučica, već se testiraju u Austinu u Teksasu, no tvrtka još uvijek čeka na šira regulatorna odobrenja za pokretanje potpuno autonomne taksi službe. Za Teslu je ovaj događaj podsjetnik da će se njihov program Cybercab odvijati u stvarnom prometnom okruženju, a ne na zatvorenim testnim stazama. Svaki budući sigurnosni argument za autonomne flote morat će dokazati kako se nose s rijetkim, ali iznimno opasnim događajima.

Širi kontekst nesreće

Nesreća u Miamiju događa se u kontekstu brzog rasta e-trgovine, što dovodi do sve veće potražnje za uslugama zračnog prijevoza tereta. Povećani obujam pošiljaka stvara nove izazove za sigurnost zračnog prometa. Slijetanje s piste najčešća je kategorija zrakoplovnih nesreća, a većina ih se događa upravo tijekom slijetanja. Prisutnost autonomnih vozila u blizini mjesta nesreće također ukazuje na sve veću integraciju takve tehnologije u rad zračnih luka, što bi moglo potaknuti daljnje rasprave o sigurnosnim protokolima i planiranju infrastrukture za siguran suživot tradicionalnog zrakoplovstva i novih tehnologija.

*uz korištenje AI-ja