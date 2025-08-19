NASTAVAK PROSVJEDA FOTO Apsolutni kaos na ulicama Srbije: Vučić prijeti, kontejneri gore, policija mlati prosvjednike

Nastavljeni su veliki građanski prosvjedi po Srbiji. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić ponovno je zaprijetio prosvjednicima, dok zapadni mediji oštro pišu o Vučićevoj politici u kojoj mu "kod kuće ipak "ponestaje puta". "On je usvojio strategiju straha, izveo je huligane i privatne zaštitare da se suprostave prosvjednicima", pišu svjetski mediji. Na to već tjednima upozoravaju nezavisni srpski mediji. Dok policija brutalno premlaćuje prosvjednike svih dobi, Vučićeve batinaše oni štite... U ponedjeljak navečer opet je došlo do sukoba prosvjednika i policije, opet su demolirane prostorije Vučićeve napredne stranke.