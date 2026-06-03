FOTO Armagedon u Rimu: Grad poharao tornado, oluja čupala stabla: 'Čudom sam ostao živ'
Veliko nevrijeme pogodilo je Rim u srijedu. Oko 8 sati ujutro, odmah nakon grmljavinskog nevremena, snažan vrtlog odnio je kante za smeće, srušio prometne znakove te uzrokovao pad nekoliko stabala i grana na sjeveroistoku glavnog grada. Nekoliko je cesta blokirano. Čudom sam se spasio, mislio sam da ću umrijeti, rekao je jedan muškarac za Corriere.
Vatrogasci su izašli na teren u pogođenim područjima, uključujući Conca d'Oro, Talenti, Montesacro i Prati Fiscaldi, kako bi osigurali objekte koji su postali nesigurni zbog silovitog vjetra. | Foto: Mimmo Chianura / AGF/SIPA