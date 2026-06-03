SVE OPUSTOŠENO FOTO Armagedon u Rimu: Grad poharao tornado, oluja čupala stabla: 'Čudom sam ostao živ'

Veliko nevrijeme pogodilo je Rim u srijedu. Oko 8 sati ujutro, odmah nakon grmljavinskog nevremena, snažan vrtlog odnio je kante za smeće, srušio prometne znakove te uzrokovao pad nekoliko stabala i grana na sjeveroistoku glavnog grada. Nekoliko je cesta blokirano. Čudom sam se spasio, mislio sam da ću umrijeti, rekao je jedan muškarac za Corriere.