FOTO Auto završio na krovu kod Bosiljeva: Dvoje ozlijeđeno

U prometnoj nesreći kraj Bosiljeva, dvoje je lakše je ozlijeđeno, potvrdila nam je karlovačka policija. Prometna nesreća se dogodila na A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo oko 08:55 sati ujutro.

Auto je u prometnoj nesreći završio na krovu. Ozlijeđenim ljudima je pružena liječnička pomoć.