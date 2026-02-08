Obavijesti

FOTO Auto završio na krovu kod Bosiljeva: Dvoje ozlijeđeno

FOTO Auto završio na krovu kod Bosiljeva: Dvoje ozlijeđeno
Foto: Čitatelj 24sata

Prometna nesreća se dogodila na A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo oko 08:55 sati ujutro

U prometnoj nesreći kraj Bosiljeva, dvoje je lakše je ozlijeđeno, potvrdila nam je karlovačka policija. Prometna nesreća se dogodila na A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo oko 08:55 sati ujutro.

Auto je u prometnoj nesreći završio na krovu. Ozlijeđenim ljudima je pružena liječnička pomoć. 

