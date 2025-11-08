FOTO Autom upao u tračnice na Gl. kolodvoru: 'Nije vidio da je tamo rupa. Ljudi su bili bijesni'

Kako nam javlja naša čitateljica, u subotu u popodnevnim satima jedan je automobil na zagrebačkom Glavnom kolodvoru vozio po tramvajskim tračnicama i zatim upao u rupu te tamo zaglavio.

- Tamo sad dorađuju prugu, ne znam kako ikome uopće pada na pamet voziti po tim tračnicama. On valjda u mraku nije vidio da je tamo rupa te je u nju upao. Tramvajski je promet nakon toga bio obustavljen na 30 minuta, u oba smjera. Naravno, svi su bili bijesni zbog toga - kaže nam čitateljica.

Nadodaje također kako ovo nije prvi put da svjedoči kršenju prometnih propisa.

- Sve mi se čini da bismo svi mi trebali hodati s nekim kamerama. Vozači stalno jure, uopće ne poštuju pješake. Stalno to gledam i sama sam sebi rekla da ću jednom tako nešto i snimiti, a zbog ovog danas bila sam potpuno revoltirana.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili oko 18 sati, no do dolaska policijskih službenika na teren, osoba se već udaljila. Ozlijeđenih nije bilo.