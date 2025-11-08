Ne znam kako ikome uopće pada na pamet voziti po tim tračnicama, a on valjda u mraku nije vidio da je tamo rupa, kaže nam čitateljica
FOTO Autom upao u tračnice na Gl. kolodvoru: 'Nije vidio da je tamo rupa. Ljudi su bili bijesni'
Kako nam javlja naša čitateljica, u subotu u popodnevnim satima jedan je automobil na zagrebačkom Glavnom kolodvoru vozio po tramvajskim tračnicama i zatim upao u rupu te tamo zaglavio.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Tamo sad dorađuju prugu, ne znam kako ikome uopće pada na pamet voziti po tim tračnicama. On valjda u mraku nije vidio da je tamo rupa te je u nju upao. Tramvajski je promet nakon toga bio obustavljen na 30 minuta, u oba smjera. Naravno, svi su bili bijesni zbog toga - kaže nam čitateljica.
Nadodaje također kako ovo nije prvi put da svjedoči kršenju prometnih propisa.
- Sve mi se čini da bismo svi mi trebali hodati s nekim kamerama. Vozači stalno jure, uopće ne poštuju pješake. Stalno to gledam i sama sam sebi rekla da ću jednom tako nešto i snimiti, a zbog ovog danas bila sam potpuno revoltirana.
Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili oko 18 sati, no do dolaska policijskih službenika na teren, osoba se već udaljila. Ozlijeđenih nije bilo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+