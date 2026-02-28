Obavijesti

FOTO Avion pun love srušio se u Boliviji: 15 je mrtvih. Pogledajte strašne fotografije...

Vojni zrakoplov poletio je iz grada Santa Cruza i srušio se nakon slijetanja i proklizavanja s piste na susjednu aveniju, izvijestile su lokalne vlasti
Petnaest je ljudi poginulo, a najmanje 30 ih je ozlijeđeno u petak navečer nakon što se zrakoplov Hercules bolivijskih zračnih snaga koji je prevozio nove novčanice iz središnje banke srušio na prometnu aveniju usred lošeg vremena u gradu El Alto, blizu bolivijske prijestolnice La Paz, objavljeno je u televizijskim izvješćima. | Foto: Profimedia
