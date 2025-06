FOTO 'Baja' na ZG obilaznici blokira promet jer nema pojma o pravilima: 'Treba ga kazniti!'

Lijeva traka završava za otprilike 200 metara, a on vozi sredinom između dvije trake i ne dozvoljava uključivanje u desnu traku po principu patentnog zatvarača, ispričao nam je čitatelj 24sata koji je fotografirao ovu neopreznu vožnju na zagrebačkoj obilaznici u četvrtak ujutro. Šerif ZG tablica blokirao je voznu traku što je kažnjivo. Fotografiju smo poslali i zagrebačkoj policiji.

Stručnjak: Ovo je nedopustivo i treba se najstrože kažnjavati!

Mnogi koriste lijevu traku do kraja i prestroje se po sistemu 'zatvarača', što je u nekim zemljama čak stavljeno u zakon, ali ne i kod nas gdje ovakvi šerifi provode svoja pravila, a situacije s blokiranjem vozne trake su gotovo svakodnevne. Nijemci, recimo, ovdje primjenjuju Reissverschlusssystem koji su doveli do savršenstva, a funkcionira jednostavno: kad se dvije trake spajaju u jednu, prestrojava se u zadnjoj mogućoj točki, naizmjence, kad se nakon svakog auta uključuje po jedan iz trake koja se prekida. To radi toliko dobro da su ga Nijemci stavili u zakon i to prije više od 15 godina. Pa ćete platiti kaznu ako ne propustite ako koji se ubacuje po tom sistemu koji je prema istraživanjima povećao protočnost prometa i do 20 posto.

No ono što je u Njemačkoj normalno ponašanje u prometu, kod nas je divljaštvo.

Podsjetimo, drugi nam je čitatelj poslao sličnu situcaciju u prometu u Ulici Medveščak u Zagrebu u smjeru juga, u kojoj se nakon kilometar lijeva traka spaja u desnu.

- Ljudi su vadili mobitele i snimali. Čovjek je hladno vozio po sredini i nije dao da ga prolaze. Neki su uspjeli i normalno su se kasnije ubacili. Pa i protočnost prometa bi bila bolja da su obje trake bile pune i da se puštalo po jedan auto iz lijeve trake na kraju. Ovako je ispao kaos, čekali smo 20 minuta da se to raščisti. Nevjerojatno mi je da mi netko u mom gradu brani voziti, suludo - dodao je čitatelj koji je šerifa prijavio policiji preko MUP-ove apklikacije.

Za tu situaciju pitali smo i sudskog vještaka za promet Gorana Husinca.

- To se događa svakodnevno. Kad se dvije ceste spajaju, onda se auti voze u svojoj traci do kraja. Kada dođe do završetka, onda oni s desne propuštaju jednog s lijeve. To bi smanjilo gužve, ali se ljudi ne pridržavaju toga. Da netko s desnog traka blokira put je nedopustivo. Mislli da kroji pravdu, uzima je u svoje ruke, a zapravo ugrožava sigurnost drugih. To je pogrešan stav vozača. Nitko nema pravo igrati se policije ili blokirati cestu. To je nedopustivo i trebalo bi se najstrože kažnjavati - rekao nam je stručnjak.