FOTO Baka na Zagreb Prideu je privukla pažnju transparentom

Jedna starija gospođa svojim je transparentom oduševila sudionike 25. Povorke ponosa LGBTIQ zajednice. Naime, na transparentu koji je nosila pisalo je: "Kako se zove seksualna orijentacija kada se 25 godina j... cijela nacija?"

U Zagrebu održana 25. Povorka ponosa | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Riječ je inače o aktivistici Višnji Škreblin (79), koja redovito dolazi na Povorku ponosa, ali i na brojne druge prosvjede te je već više puta isticala kako Hrvati premalo prosvjeduju i često prešute ono što ne bi trebali. S gospođom Škreblin i njezinim hit transparentom mnogi su se sudionici željeli fotografirati.

Podsjećamo, povorkom održanom pod sloganom "Korak po korak, iskorak!" sudionici su željeli upozoriti na potrebu daljnje zaštite i unapređenja prava seksualnih i rodnih manjina.