Naime, na transparentu koji je nosila pisalo je: 'Kako se zove seksualna orijentacija kada se 25 godina j... cijela nacija?'
FOTO Baka na Zagreb Prideu je privukla pažnju transparentom
Jedna starija gospođa svojim je transparentom oduševila sudionike 25. Povorke ponosa LGBTIQ zajednice. Naime, na transparentu koji je nosila pisalo je: "Kako se zove seksualna orijentacija kada se 25 godina j... cijela nacija?"
Riječ je inače o aktivistici Višnji Škreblin (79), koja redovito dolazi na Povorku ponosa, ali i na brojne druge prosvjede te je već više puta isticala kako Hrvati premalo prosvjeduju i često prešute ono što ne bi trebali. S gospođom Škreblin i njezinim hit transparentom mnogi su se sudionici željeli fotografirati.
Podsjećamo, povorkom održanom pod sloganom "Korak po korak, iskorak!" sudionici su željeli upozoriti na potrebu daljnje zaštite i unapređenja prava seksualnih i rodnih manjina.
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