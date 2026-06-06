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FOTO Baka na Zagreb Prideu je privukla pažnju transparentom

Piše Julia Očić,
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FOTO Baka na Zagreb Prideu je privukla pažnju transparentom
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U Zagrebu održana 25. Povorka ponosa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Naime, na transparentu koji je nosila pisalo je: 'Kako se zove seksualna orijentacija kada se 25 godina j... cijela nacija?'

Jedna starija gospođa svojim je transparentom oduševila sudionike 25. Povorke ponosa LGBTIQ zajednice.  Naime, na transparentu koji je nosila pisalo je: "Kako se zove seksualna orijentacija kada se 25 godina j... cijela nacija?"

U Zagrebu održana 25. Povorka ponosa
U Zagrebu održana 25. Povorka ponosa | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Riječ je inače o aktivistici Višnji Škreblin (79), koja redovito dolazi na Povorku ponosa, ali i na brojne druge prosvjede te je već više puta isticala kako Hrvati premalo prosvjeduju i često prešute ono što ne bi trebali. S gospođom Škreblin i njezinim hit transparentom mnogi su se sudionici željeli fotografirati.

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Podsjećamo, povorkom održanom pod sloganom "Korak po korak, iskorak!" sudionici su željeli upozoriti na potrebu daljnje zaštite i unapređenja prava seksualnih i rodnih manjina.

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