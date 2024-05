Višnja Škreblin (77) ne propušta prosvjede: 'Mi smo najšutljivija i najbolesnija nacija na svijetu'

Prva subota u mjesecu ponovno je prošla uz molitelje na trgovima i protuprosvjednike. U Zagrebu je pred njih opet stala neumorna Višnja Škreblin (77) vjerojatno je najstarija aktivistkinja u Hrvatskoj. Gospođa Višnja rijetko koji prosvjed propusti, a pogotovo ove subotom. Svaki put oduševi s originalnim transparentom, a ove subote molitelje je dočekala s natpisom 'Mole krunicu, sanjaju djevicu'.

Zagreb: Prosvjednici moliteljima opet poručili: 'Moje tijelo, moj izbor!' | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Čula sam čak iz Ureda predsjednika, rekla mi je jedna gospođa što tamo radi prošli puta, da sam ja kraljica transparenta. I tog sam ja svjesna, nek se javi netko tko mi može konkurirati, pa ja preko 200 transparenata imam. Ne mogu ljudi vjerovat koliko ih je, a još koliko su mi ih potrgali. Znate ima luđaka pa ti zgrabe transparent pa ga potrgaju. Ali uvijek je nešto novo, a ideja mi ne nedostaje, maštovita sam. Bistrim si mozak tako - rekla nam je Višnja.

Prosvjedi su joj kaže ušli pod kožu, a prvi na koji je izašla bio je 1998. godine.

- Ja sam tada počela i znate kad si u duši pravdaš, nema toga što bi mene zaustavilo. Ja živim na kraju Zagreba, volim spavat ujutro, ali ne bi propustila prosvjed ni za što. Ovaj subotom nisam još ni jedan propustila, jedino kad sam na moru onda ne idem preko ljeta. Jednostavno mi je ušlo pod kožu. Ja sam si u glavi to tako posložila da je to moja građanska dužnost i od toga se ne mičem dokle god ide. Nije mi lako uvijek, ali nisam odustala još od sebe, a imala bi razloga, ja sam poprilično bolesna žena, ali si mislim ne ne... Ima me tko otpeljati, ali ja uvijek idem sa svojim kolicima, ne volim ovisiti o nikome - govori Višnja.

U medijima je odjeknulo kad je sa svojom hodalicom gurnula Ivana Pernara koji ju je snimao mobitelom, a napade na sebe često je doživljavala.

Zagreb: Gospođa s kolicima nasrnula na Ivana Pernara | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Bilo je dosta napada na mene, čak mi je jednom čovjek prijetio da ima nož, a ja sam mu rekla hajde daj ja imam sjekiru pa ćemo vidjet. Bilo je svašta, bilo je i udaraca, jedan mi je ruku u ramenu skoro iščašio jer sam držala čvrsto transparent, a on mi ga je pokušao istrgnut i zavrnuo mi je ruku. Bilo je i s policijom bliskih susreta, jedan me policajac udario, njega sam prijavila i oni su mi se duboko ispričali da je to bio u gužvi. Danas me zato lijepo pozdravljaju, poznaju me već - kaže Višnja.

Molitelji, kojih je danas bilo u nešto manjem broju, često joj znaju prići i prijetiti paklom.

- Danas mi je prišao jedan dečko mladi, klečavac, rekao mi je samo vi dajte, ali nećete još dugo, godine su vam tu završit ćete u paklu. Ja velim fala ti samo nek ja završim, a ti stari moj kleči i dalje. Išao im je na živce moj transparent. Interesantni su ti ljudi, uvijek se misliš da su to primitivci, a znaju biti i jako fini i uglađeni. Došao mi je tako jedan gospodin i pitao me što se ja ne bojim pakla, a rekoh zašto bih kad znam da sam dobra osoba - dodaje Višnja.

Cijeli taj pokret je duboko zabrinjava, što joj je dodatna motivacija da izađe na ulicu.

- Kad sam među klečavcima čula svećenika da govori kako je kod muslimana dobro to što su im žene zamotane, u meni se probudila velika ljutnja, ne mogu vjerovati što se događa. Žao mi je da je u to umiješana Crkva, što ih oni potiču i financiraju. Klečavci prijete velikim zlom. Ja jesam katolkinja, ali ovo vodi baš Crkva. Vraćaju nam, što, inkviziciju? - ističe Višnja.

Zagreb: Gospođa ispred Sabora dočekivala zastupnike nudeći im ogledalo da se pogledaju | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Smatra da Hrvati premalo prosvjeduju i da često prešutimo što ne bi trebali.

- Mi smo najšutljivija i najbolesnija nacija. Davno, 70-tih i 80-tih Hrvatska je bila liberalnija i modernija nego što je danas. Ipak, manje više smo svi odgajani, barem je mene moja mama tako učila, dijete drago šutnja je zlato, ali bome nije. U ovo današnje vrijeme šutnja je sramota svih nas. Dokle god mogu ja ću prosvjedovat. Mislim da ako ne budem došla na jedan mislit će da sam umrla - zaključuje Višnja.