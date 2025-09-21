FOTO Bake i oružje: Venezuela obučava civile o uporabi oružja u slučaju američkog napada...

Američki predsjednik Donald Trump je u petak objavio najmanje treći napad na navodne brodove s drogom iz Venezuele u okviru velikog raspoređivanja američke vojske u južnim Karibima, što uključuje sedam ratnih brodova, nuklearnu podmornicu i borbene zrakoplove F-35, a u subotu je pojačao svoj pritisak, upozorivši u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social da Venezuela mora prihvatiti povratak svih zatvorenika koje je, prema njegovim riječima, Venezuela natjerala da odu u SAD, ili će platiti "nemjerljivu cijenu". | Foto: GABY ORAA/REUTERS