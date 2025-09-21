FOTO Bake i oružje: Venezuela obučava civile o uporabi oružja u slučaju američkog napada...

Obavijesti

Venezuelska vlada obučava civile o uporabi oružja u slučaju američkog napada, rekao je u subotu predsjednik Nicolas Maduro. Uz geslo "Vojarna ide narodu", vojnici su proveli prve treninge u raznim dijelovima zemlje, rekao je Maduro
Venezuela holds drills to train citizens in weapon handling
Venezuelska vlada obučava civile o uporabi oružja u slučaju američkog napada, rekao je u subotu predsjednik Nicolas Maduro. Uz geslo "Vojarna ide narodu", vojnici su proveli prve treninge u raznim dijelovima zemlje, rekao je Maduro. | Foto: GABY ORAA/REUTERS
