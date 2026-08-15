Tehno parada je prvi veliki događaj koji se odvija u središtu Berlina od napada na Povorku ponosa. Organizatori na paradi očekuju oko 300.000 obožavatelja tehna. Događaj se održava pod sloganom "Zamislite ljubav".
FOTO Berlinska tehno parada započela odavanjem počasti žrtvama napada na Povorku ponosa
Tisuće ljudi su minutom šutnje u subotu na početku berlinske tehno parade odale počast žrtvama terorističkog napada prije tri tjedna na Paradi ponosa u glavnome gradu Njemačke. Parada Rave the Planet započela je u 13:50 sati na glavnoj aveniji koja prolazi kroz park Tiergarten između Brandenburških vrata i Stupa pobjede, nedaleko od mjesta napada 25. srpnja.
Toga dana se islamistički napadač kombijem zabio u mnoštvo ljudi, a zatim ih napao, navodno mačetom, pri čemu je ubio jednu ženu i ranio najmanje 31 osobu, neke od njih teško.
Na uvodnom skupu održanom u subotu dr. Motte, suosnivač dobrotvorne organizacije Rave the Planet pozvao je sudionike da ih u mislima vodi ljubav.
Predstavnik udruge Berlin Pride je kazao: "Budimo hrabri. Zauzmimo stav. Danas više nego ikada dosad."
Tehno parada je prvi veliki događaj koji se odvija u središtu Berlina od napada na Povorku ponosa. Organizatori na paradi očekuju oko 300.000 obožavatelja tehna. Događaj se održava pod sloganom "Zamislite ljubav".
Ondje je u velikom broju raspoređena policija, oko 1500 pripadnika snaga sigurnosti, a planiran je i angažman helikoptera i dronova kako bi se zaštitili sudionici događaja koji bi trebao potrajati do večeri.
Obližnje ceste i staze su zatvorene, a na nekim su mjestima dodatno osigurane stupićima, dok stanice metroa blizu mjesta na kojemu se održava techno spektakl nisu u funkciji.
Dodatan izazov organizatorima i sudionicima predstavlja vrućina.
Temperature su više od 30 Celzijevih stupnjeva zbog čega je policija postavila vodeni top kako bi osigurala rashladnu maglu, a organizatori su kazali kako će duž rute svima biti dostupna besplatna pitka voda.
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