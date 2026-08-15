FOTO Berlinska tehno parada započela odavanjem počasti žrtvama napada na Povorku ponosa

Tisuće ljudi su minutom šutnje u subotu na početku berlinske tehno parade odale počast žrtvama terorističkog napada prije tri tjedna na Paradi ponosa u glavnome gradu Njemačke. Parada Rave the Planet započela je u 13:50 sati na glavnoj aveniji koja prolazi kroz park Tiergarten između Brandenburških vrata i Stupa pobjede, nedaleko od mjesta napada 25. srpnja.

Toga dana se islamistički napadač kombijem zabio u mnoštvo ljudi, a zatim ih napao, navodno mačetom, pri čemu je ubio jednu ženu i ranio najmanje 31 osobu, neke od njih teško.

Na uvodnom skupu održanom u subotu dr. Motte, suosnivač dobrotvorne organizacije Rave the Planet pozvao je sudionike da ih u mislima vodi ljubav.

Predstavnik udruge Berlin Pride je kazao: "Budimo hrabri. Zauzmimo stav. Danas više nego ikada dosad."

Foto: Christophe Gateau/DPA

Tehno parada je prvi veliki događaj koji se odvija u središtu Berlina od napada na Povorku ponosa. Organizatori na paradi očekuju oko 300.000 obožavatelja tehna. Događaj se održava pod sloganom "Zamislite ljubav".

Ondje je u velikom broju raspoređena policija, oko 1500 pripadnika snaga sigurnosti, a planiran je i angažman helikoptera i dronova kako bi se zaštitili sudionici događaja koji bi trebao potrajati do večeri.

Foto: Christophe Gateau/DPA

Obližnje ceste i staze su zatvorene, a na nekim su mjestima dodatno osigurane stupićima, dok stanice metroa blizu mjesta na kojemu se održava techno spektakl nisu u funkciji.

Dodatan izazov organizatorima i sudionicima predstavlja vrućina.

Temperature su više od 30 Celzijevih stupnjeva zbog čega je policija postavila vodeni top kako bi osigurala rashladnu maglu, a organizatori su kazali kako će duž rute svima biti dostupna besplatna pitka voda.