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OČEKUJU 300.000 LJUDI

FOTO Berlinska tehno parada započela odavanjem počasti žrtvama napada na Povorku ponosa

Piše HINA,
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FOTO Berlinska tehno parada započela odavanjem počasti žrtvama napada na Povorku ponosa
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Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS
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Tehno parada je prvi veliki događaj koji se odvija u središtu Berlina od napada na Povorku ponosa. Organizatori na paradi očekuju oko 300.000 obožavatelja tehna. Događaj se održava pod sloganom "Zamislite ljubav".

Tisuće ljudi su minutom šutnje u subotu na početku berlinske tehno parade odale počast žrtvama terorističkog napada prije tri tjedna na Paradi ponosa u glavnome gradu Njemačke. Parada Rave the Planet započela je u 13:50 sati na glavnoj aveniji koja prolazi kroz park Tiergarten između Brandenburških vrata i Stupa pobjede, nedaleko od mjesta napada 25. srpnja.

"Rave The Planet Parade 2026" Demonstration "Rave The Planet Parade 2026" Demonstration "Rave The Planet Parade 2026" Demonstration
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Foto: Christophe Gateau/DPA

Toga dana se islamistički napadač kombijem zabio u mnoštvo ljudi, a zatim ih napao, navodno mačetom, pri čemu je ubio jednu ženu i ranio najmanje 31 osobu, neke od njih teško.

Na uvodnom skupu održanom u subotu dr. Motte, suosnivač dobrotvorne organizacije Rave the Planet pozvao je sudionike da ih u mislima vodi ljubav.

Predstavnik udruge Berlin Pride je kazao: "Budimo hrabri. Zauzmimo stav. Danas više nego ikada dosad."

"Rave The Planet Parade 2026" Demonstration
Foto: Christophe Gateau/DPA

Tehno parada je prvi veliki događaj koji se odvija u središtu Berlina od napada na Povorku ponosa. Organizatori na paradi očekuju oko 300.000 obožavatelja tehna. Događaj se održava pod sloganom "Zamislite ljubav".

Ondje je u velikom broju raspoređena policija, oko 1500 pripadnika snaga sigurnosti, a planiran je i angažman helikoptera i dronova kako bi se zaštitili sudionici događaja koji bi trebao potrajati do večeri.

"Rave The Planet Parade 2026" Demonstration
Foto: Christophe Gateau/DPA

Obližnje ceste i staze su zatvorene, a na nekim su mjestima dodatno osigurane stupićima, dok stanice metroa blizu mjesta na kojemu se održava techno spektakl nisu u funkciji.

Dodatan izazov organizatorima i sudionicima predstavlja vrućina.

Temperature su više od 30 Celzijevih stupnjeva zbog čega je policija postavila vodeni top kako bi osigurala rashladnu maglu, a organizatori su kazali kako će duž rute svima biti dostupna besplatna pitka voda.

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