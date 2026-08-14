Kod Omiša pronađeno tijelo nestale Dragane Antešević (34)?

Iako policija i Županijsko državno odvjetništvo još nisu službeno potvrdili identitet osobe čije je tijelo u petak pronađeno na opožarenom području Stanića kod Omiša, sve upućuje na to da je riječ o 34-godišnjoj Dragani Antešević, državljanki Bosne i Hercegovine koja je nestala u četvrtak tijekom bijega pred vatrenom stihijom, prenosi Slobodna Dalmacija.

Službena potvrda očekuje se tek nakon obdukcije i DNK analize, no neslužbeni izvori bliski istrazi navode kako zasad ništa ne upućuje na to da bi moglo biti riječ o nekoj drugoj osobi.

Naime, prema informacijama MUP-a, Dragana Antešević jedina je osoba čiji je nestanak prijavljen nakon požara na tom području. U jednom trenutku tragalo se i za 65-godišnjom ženom, no ona je naknadno pronađena živa u bolnici.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, tijelo je pronađeno nedaleko od mjesta na kojem se Dragana nalazila s još dvije žene koje su automobilom pokušavale pobjeći od požara.

Ranije je objavljeno da su se u vozilu nalazile tri žene. Jedna je u požaru teško ozlijeđena, dok je Dragana tijekom kaosa nestala. Zbog toga je potraga bila usmjerena upravo na područje oko mjesta na kojem je automobil posljednji put viđen prije nego što se ona udaljila.

Točne okolnosti njezine smrti, kao i službena potvrda identiteta, bit će poznate nakon dovršetka svih vještačenja.