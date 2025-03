FOTO Bijes u Vrgorcu nakon još jednog odrona: 'Do kad ćemo strepiti? Krenite nešto raditi'

Velika je sreća u nesreći da jutros nikoga nije bilo na predjelu zvanom Stupica iznad Podgore, na jedinom direktnom cestovnom pravcu koji vodi iz Vrgorca i vrgorskog kraja prema Makarskom primorju. Velika gromada stijena srušila se na cestu neposredno prije ulaza u tunel iz pravca Vrgorca i ne prvi put.

Od 2010. godine ovdje se već nekoliko puta odron stijena sručio na cestu. Do sada, kako je to poručio odgovornima, prvi čovjek Vrgorca gradonačelnik Mile Herceg bez stradavanja ljudi, ali do kada je potrebno strepiti svima koji svakodnevno prometuju na ovoj cesti bilo da odlaze na posao svakodnevno iz Makarske ili Vrgorca. Dio je ljudi koji su porijeklom iz zabiokovskog zaleđa i gotovo svakodnevno odlaze do svojih obiteljskih kuća upravo ovom cestom.

Foto: Jure Divic

- Stvar je jednostavna, krenite nešto raditi - poručio je odgovornima Herceg.

- Kakva korist od pustih dopisa, sastančenja sa raznim ministarstvima, obećanja koja se olako daju, ako se ništa konkretno ne poduzima. Od 2010. godine radi se projektna dokumentacija i uvijek pričaju kako treba vremena, a vremena više nema. Iz resornog ministarstva odavna se trebalo ovom problemu pristupiti ozbiljno i brzo djelovati. Ministar je taj koji ima mogućnost odlučiti kada je nešto prioritetno i krenuti s radovima - rekao nam je Herceg uz poruku.

- Koliko je do sada uloženo novca u rekonstrukciju ceste Ravča - Makarske, da bi se opet zatvorila zbog još jednog u nizu odrona? Koliko su se puta otvarali radove na tunelu Ravča, Drvenik, a još nema ni dozvole. Sutra kad netko, ne daj Bože izgubi život na ovoj cesti, tko će biti odgovoran? Kako ćete pogledati u oči roditeljima ili djeci onih koji stradaju. Hoćete li i tada govoriti da treba vremena - uputio je oštru poruku nadležnima gradonačelnik Vrgorca.

Foto: Jure Divic

Načelnica Općine Podgora, Petra Radić, založila se za hitno rješavanje problema kako bi se spriječile nove nesreće.

- Imali smo mnoštvo odrona u posljednjim danima na državnim cestama. Problematika ovih odrona je još veća zbog velikog prometa na ovoj prometnici, po kojoj gravitira ogroman broj ljudi. Samo mi dok stojimo ovdje, naši su životi ugroženi - rekla je Radić.

Sve dok se odron ne sanira Stupica će biti zatvorena. Stanovnici koji gravitiraju ovom kraju nakon toga očekuju ozbiljne radove, a ne samo pusta obećanja.