FOTO Bivšem kandidatu 'Ljubav je na selu' posjekli masline: Tek smo ih posadili! Izvan sebe smo

Nasad maslina obitelji Jovice Ćiritovića iz Benkovca, poznatog po sudjelovanju u televizijskom showu Ljubav je na selu 2018. godine, prošlog je vikenda potpuno uništen. Kako nam je ispričao sam Jovica, radi se o mladim, nedavno posađenim maslinama smještenima na zemljištu u Benkovačkom Selu.

Foto: 24sata

- Prije mjesec dana smo očistili njivu kod Kula Atlagić, otprilike 500 metara od škole, i 11. prosinca posadili 30 maslina, čija je vrijednost oko 1000 eura. Ovu nedjelju u 9 sat, susjed me nazvao i rekao da odmah dođem jer je netko posjekao i polomio naše masline. Kada sam stigao, zatekao sam ih posječene i uništene - govori nam Jovica koji je odmah nazvao policiju. Stigli su već za 10 minuta, fotografirali i odradili svoj dio posla.

- Izvan sebe smo, tko će nam nadoknaditi štetu - govori.

Obitelj nije sigurna tko je to napravio, no nakon što je uništen njihov trud i ulaganje u novi nasad, stoje pred velikim gubitkom.

Foto: 24sata

Počinitelj je još nepoznat

Policija je Zadarskom listu potvrdila kako su upoznati događajem.

- Policijski službenici Policijske postaje Benkovac - Obrovac sukladno podnesenom prijedlogu za pokretanje kaznenog progona, provode kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari. Sa subote na nedjelju, 13./14. prosinca na predjelu Benkovačkog Sela u masliniku u vlasništvu 72-godišnje hrvatske državljanke zasad nepoznati počinitelj je oštetio više komada mladih sadnica maslina čime joj je pričinio materijalnu štetu u iznosu od nekoliko stotina eura - odgovorili su Zadarskom listu na upit.