Obavijesti

Galerija

Komentari 20
TRADICIONANO OKUPLJANJE

FOTO Božićni domjenak Srpskog narodnog vijeća: Lomili česnicu, a evo i tko je izvukao novčić...

Pravoslavni vjernici slave Badnjak po julijanskom kalendaru. Srpsko narodno vijeće obilježava ga tradicionalnim primanjem, na kojem se udjeljuje božićni blagoslov. Stigla su brojna poznata lica političke sfere
Zagreb: Primanje u prigodi pravoslavnog Božića priredilo je Srpsko narodno vijeće
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
1/80
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 20

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026