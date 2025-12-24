Obavijesti

KLOŠTAR, A NE KLOŠAR

FOTO BOŽIČNO ČUDO Načelnica Kloštar Ivanića: 'Ispričavam se, po božićnice možete već danas'

Nakon što je stanovnike Kloštar Ivanića dočekala obavijest da više nema novca za božićnice, HDZ-ova načelnica na čelu općine optužila je SDP. No SDP je optužio nju. Da ne duljimo, dogodilo se božićno čudo

Obavještavam sve koji jučer nisu mogli podići svoju božićnicu zbog privremene obustave isplate kako će isplata biti danas od 11 do 18 sati i u ponedjeljak od 10 do 15 sati u zgradi općine, rekla nam je načelnica Kloštar Ivanića Jasenka Haleuš (HDZ). Također, načelnica se još jednom ispričava svima na neugodnosti i napominje kako je u najkraćem mogućem roku poduzela korake kako bi se ispravila situacija koja je jučer zadesila određeni dio stanovnika, te su preraspodijeljena sredstva kako bi zaostala isplata krenula već danas.

Podsjetimo, stanovnike ove Općine jučer je dočekala vijest kako će dio stanovnika općine ostati bez božićnice zbog nedostatka sredstava u proračunu. Načelnica Haleuš odgovornost je prebacila na SDP tvrdeći da na sjednici Općinskog vijeća nije prošao njezin prijedlog rebalansa proračuna, zbog čega nije osigurano dovoljno novca za isplatu božićnica svim građanima.

S druge strane, iz SDP-a odbacuju takve optužbe i ističu kako je odgovornost isključivo na načelnici.

U svom priopćenju navode da je Haleuš mandat preuzela 12. lipnja te da je imala dovoljno vremena donijeti odluku o isplati božićnica u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

Općina je 3. prosinca objavila da će božićnice biti isplaćene trima skupinama građana. Iznos od 50 eura bio je namijenjen umirovljenicima s mirovinom do 600 eura mjesečno, nezaposlenim osobama te radno nesposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade.Umirovljenici čija se mirovina kreće između 600 i 900 eura trebali su dobiti božićnicu od 30 eura. No jučer su nam se javili ogorčeni stanovnici koje je na zgradi dočekala obavijest da više nema novca za isplatu božićnica. 

No Božić je, vrijeme čuda. Svi će dobiti lovu.

