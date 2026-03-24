FOTO Brod s humanitarnom pomoći konačno stigao do Kube

Kriza se pogoršala obustavom isporuke sirove nafte iz Venezuele nakon svrgavanja predsjednika Nicolása Madura u operaciji koju su 3. siječnja predvodile američke snage
Prvi brod flotile koja prevozi medicinske potrepštine, hranu i solarne panele stigao je u utorak na Kubu, zemlju pogođenu energetskom krizom koju je pogoršala američka naftna blokada. Brod sudjeluje u operaciji koju je organizirala međunarodna koalicija sindikalista, parlamentaraca, humanitarnih organizacija, pokreta i javnih osoba.
Ribarski brod Maguro ušao je u luku u Havani s tri dana zakašnjenja, nakon što se borio s jakim vjetrovima, snažnim strujama i motorom koji se povremeno pregrijavao. Dolazak druga dva broda očekuje se tijekom sljedećih dana.
Kuba je od kraja 2024. doživjela sedam kompletnih nestanaka struje diljem zemlje, uključujući dva prošli tjedan, zbog zastarjelih termoelektrana i nestašice goriva.
Kriza se pogoršala obustavom isporuke sirove nafte iz Venezuele nakon svrgavanja predsjednika Nicolása Madura u operaciji koju su 3. siječnja predvodile američke snage. Washington također prijeti sankcijama zemljama koje prodaju gorivo otoku.
Uz svakodnevne i dugotrajne nestanke struje koje Kubanci doživljavaju, cijene goriva su naglo porasle, javni prijevoz se prorijedio, a kamioni za smeće su prestali voziti, što je dovelo do nakupljanja smeća na ulicama.
