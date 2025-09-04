FOTO Bršljan je grli 30 godina: 'Nisam je htio rušiti, ipak je bila kuća od Rikija iz Gruntovčana'

Znaju mi priilaziti ljudi i reći da ih fascinira ta kuća, ali više ima onih koji prigovaraju. Kažu da je taj bršljan leglo stršljena, osa i kuna, ali ja nikad nisam vidio ništa osim vrabaca tamo. Za mene je ta kuća čista nostalgija, rekao je Marijan Jur iz Novog Sela Podravskog, naselja na području Općine Mali Bukovec, gdje posebnu pozornost plijeni rodna kuća pokojnog glumca Rikarda Brzeske, koji je ostvario zapažene uloge u serijama Mejaši i Gruntovčani.

Novo Selo Podravsko: Kuća koja je cijela obrasla u bršljan | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kuća je već više od tri desetljeća prekrivena bršljanima, a iako je prije 20-ak godina dobila novog vlasnika, njen izgled nije se promijenio. Marijanova je obitelj živjela u kući do, pa su nakon glumčeve smrti i kad se kuća prodavala, kupili i nju.

Marijan kaže da ona nema nikakvu vrijednost osim emotivne, da datira iz 19. stoljeća, te ju je do danas ostavio kako bi ga podsjećala na djetinjstvo i jer se divio bršljanu u kojeg je obrasla.

- Kakva su to vremena bila! Rikarda smo svi u selu zvali Riki. Došao je sa svojom obitelji iz Zagreba, a nama je to bila velika stvar u malom mjestu. Doma su uvijek imali bogatu trpezu, naranče, banane na stolu, a mi, djeca, čudili smo se tome koa pilad glisti - smije se Marijan. Dodaje da je osim toga, Rikardova supruga Ljubica, koja mu je bila druga po redu, bila sjajna kuharica te da je iz njihove kuće uvijek divno mirisalo, a djecu je znala ponuditi i kolačima koje je pripremala - prisjetio se Marijan koji je tada imao oko sedam godina. Kaže da se sjeća i da je Riki, svaki puta kad bi došao iz Zagreba, sa sobom donio stare novine i odnio ih u brijačnicu.

Novo Selo Podravsko: Kuća koja je cijela obrasla u bršljan | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- To je bio hit. Mi novine nismo imali gdje kupiti ili pročitati, a i skupe su nam bile. Kiosk je bio tek u Ludbregu. On je znao da nam koliko god su stare to neće smetati. Naši su roditelji hrlili u brijačnicu pročitati ih. Tako smo mogli saznati što se događa u svijetu - rekao je. Dodaje da mu je u planu Rikardovu kuću uskoro srušiti te zemljište ostaviti u nasljedstvo svojoj djeci.

- Prošlost je prošlost i zato sam odlučio da je sada vrijeme za rušenje. Bilo je što je bilo i ostat će mi u lijepom sjećanju, ali više baš i nema smisla da kuća tu stoji - zaključio je Marijan koji je otkrio i da pokojni glumac ima rodbinu u Nizozemskoj s kojim se preko odvjetnika dogovarao kad je kupovao kuću kako bi sve bilo legalno.