Mjesto u sastavu općine Cista Provo, u Imotskoj krajini drugu godinu zaredom organizator je jedinstvene utrke puževa
JEDINSTVENA UTRKA PUŽEVA PLUS+
FOTO Brzi je najbrži puž Imotske krajine: 'Sudac, vrati Boćnoga u njegovu stazu! Kuda si krenuo?'
Utrka konja, magaraca, žaba, borbe bikova sve su to događanja koja u dalmatinskim mjestima izazivaju veliko zanimanje kako mještana tako i njihovih gostiju koji posjećuju takva događanja, druže se i zabavljaju, ali događaj na kojem je organizirana utrka puževa za sada je jedino u Biorinama. U mjestu s nešto više od stotinjak stanovnika, ovih je dana više puževa nego ljudi.
