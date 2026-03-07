Obavijesti

GASE VATROGASCI

FOTO Buktinja kod S. Broda: Zapalio se kombi na A3

Piše Iva Tomas,
FOTO Buktinja kod S. Broda: Zapalio se kombi na A3
Foto: Čitatelj 24sata

Na mjestu događaja intervenirali su pripadnici DVD-a Oriovac

Na autocesti A3 zapalio se kombi između Lužana i Slavonskog Broda u subotu u 15.36 sati, kada je Operativno-komunikacijski centar PU brodsko-posavske zaprimio dojavu o požaru.

Foto: Čitatelj 24sata

- Operativno-komunikacijski centar policije PU B-P zaprimio je dojavu ZC112 da na 210. kilometru autoceste A3, južna kolnička traka, gori kombi vozilo - priopćili su.

Na mjestu događaja intervenirali su pripadnici DVD-a Oriovac.

