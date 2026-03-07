Pogledajte snimku: Ovako su u Istri uništili bombu od 250 kila

Policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka, u suradnji s istarskim policajcima, jutros su uspješno proveli akciju premještanja i uništenja avionske bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata koja je pronađena krajem veljače u Pazinu. Minsko-eksplozivno sredstvo otkrili su 27. veljače tijekom radova u Ulici Dinka Trinajstića, nakon čega je područje osigurala policija, a bomba je bila pod nadzorom sve do današnje akcije uklanjanja.

Kako je pojasnio zapovjednik Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka Zdravko Delač, riječ je o njemačkoj zrakoplovnoj bombi tipa SC250, teškoj oko 250 kilograma, koja datira iz razdoblja Drugog svjetskog rata.

- Zbog njezinih karakteristika i pozicije na kojoj se nalazila, nije ju bilo moguće sigurno uništiti na mjestu pronalaska kontroliranom eksplozijom. Stoga smo je na siguran način uklonili i transportirali do bivšeg vojnog poligona Marlera, gdje je i izvršeno uništavanje - rekao je Delač.

Policija je s akcijom premještanja započela jutros oko 8 sati. Bomba je najprije izvađena s mjesta pronalaska i transportirana iz naseljenog područja, nakon čega je prevezena na poligon Marlera u Ližnjanu. Tijekom transporta i samog uništavanja pristup području poligona bio je ograničen i s kopnene i s morske strane.

Iz policije ističu kako je riječ o zahtjevnoj i složenoj akciji, zbog čega su u svim fazama poduzete posebne mjere kako bi se osigurala zaštita života građana i njihove imovine.

Policijska uprava istarska podsjeća kako se na području Hrvatske i dalje povremeno pronalaze zaostala minsko-eksplozivna sredstva, kako iz Drugog svjetskog rata, tako i novijeg datuma. Takvi predmeti najčešće se otkrivaju na odlagalištima otpada, uz prometnice, u moru ili na zemljištima tijekom poljoprivrednih i građevinskih radova.

Policija stoga ponovno apelira na građane da, ako uoče predmete koji nalikuju na eksplozivna sredstva, ne pokušavaju ih dirati ili samostalno uklanjati, već da o tome odmah obavijeste policiju.