Obavijesti

News

Komentari 0
GORI ORNITOLOŠKI REZERVAT

FOTO Buktinja u dolini Neretve

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Javna vatrogasna postrojba Metković

Na terenu su vatrogasci JVP-a Metković koji gase požar

Izbio je požar u zaštićenom ornitološkom rezervatu, Orepku, pored mjesta Vid u blizini Metkovića. Radi se o području značajno za selidbe i zimovanje ptica. Prostrani trščaci su posljednja u Hrvatskoj sredozemna gnjezdilišta bukavca, čapljice voljak, eje močvarice, patke njorke...

- Ovim putem apeliramo na građane da svaku sumnju na požar odmah prijave nadležnim službama na brojeve 193, 192 ili 112, kako bi se omogućila pravovremena reakcija i spriječile veće štete – objavila je nedavno Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026