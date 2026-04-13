FOTO Buktinja u dolini Neretve

Izbio je požar u zaštićenom ornitološkom rezervatu, Orepku, pored mjesta Vid u blizini Metkovića. Radi se o području značajno za selidbe i zimovanje ptica. Prostrani trščaci su posljednja u Hrvatskoj sredozemna gnjezdilišta bukavca, čapljice voljak, eje močvarice, patke njorke...

Na terenu su vatrogasci JVP-a Metković koji gase požar.

- Ovim putem apeliramo na građane da svaku sumnju na požar odmah prijave nadležnim službama na brojeve 193, 192 ili 112, kako bi se omogućila pravovremena reakcija i spriječile veće štete – objavila je nedavno Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.