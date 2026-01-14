Obavijesti

OBITELJ TRAŽI POMOĆ

FOTO Buktinja u Glini: 'Žena nas je probudila da bježimo, kuća nam je potpuno izgorjela'

Foto: PRIVATNA ARHIVA

U noći na srijedu izgorjela je drvena kuća četveročlane obitelji Tintor na području Gline. Sad traže pomoć oko smještaja. 'Ne mogu s malom djecom na ulicu', kaže Milivoj Tintor

Djeca i ja smo spavali, a supruga je gledala TV. Osjetila je dim i probudila nas. Kad sam došao do kupaonice, već je gorjelo kod bojlera i vatra se širila kod struje. Izašli smo i čekali pomoć, ispričao je Milivoj Tintor iz Gline o tragediji koja je u noći na srijedu pogodila njegovu obitelj.

Kaže kako su on, supruga i dvoje djece samo mogli gledati kako im kuća gori.

- U roku od osam minuta se požar već proširio na cijelu kuću, sobu i potkrovlje - kaže Tintor.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Sad moli pomoć oko smještaja. Kaže on i supruga su tu manje bitni, ali ne može dozvoliti da mu djeca završe na ulici.

- Trenutno smo kod šogora i šogorice. I ona treba uskoro roditi drugo dijete. Ne možemo im biti na teret - kaže Tintor.

Pomoć su u srijedu tražili i od Grada Gline.

- Obitelj je danas bila u gradu te su predali zahtjev za jednokratnu pomoć. Možemo pomoći oko hrane i odjeće, no smještaja nemamo. Sve, čime smo raspolagali, stradalo je u potresu - rekla je za 24sata zamjenica gradonačelnika Gline Branka Bakšić, koja vodi i lokalnu humanitarnu udrugu Ljudi za ljude.

