POŽAR UGAŠEN

FOTO Buktinja u petrinjskom restoranu: Radnik se nagutao dima, prevezli ga u bolnicu

Piše Marta Divjak,
FOTO Buktinja u petrinjskom restoranu: Radnik se nagutao dima, prevezli ga u bolnicu
Foto: JVP Petrinja

Radnici restorana započeli su gašenje požara aparatima za početno gašenje te time spriječili njegovo daljnje širenje do dolaska vatrogasaca

Jedan radnik zbrinut je od strane Hitne pomoći nakon što se nadisao dima u požaru koji je jutros izbio u jednom petrinjskom restoranu. Operativno dežurstvo Javne vatrogasne postrojbe Petrinja zaprimilo je dojavu o požaru oko 9.30 sati. Radnici restorana započeli su gašenje požara aparatima za početno gašenje te time spriječili njegovo daljnje širenje do dolaska vatrogasaca.

Na teren je izašlo pet vatrogasaca JVP Petrinja s dva vatrogasna vozila. Odmah po dolasku, vatrogasci su preuzeli gašenje i u potpunosti ugasili požar već u 10.35 sati. 

Kako bi osigurali objekt, tim je detaljno pregledao cijeli prostor termovizijskom kamerom te uklonio preostali žar koji je mogao uzrokovati ponovnu aktivaciju vatre.

