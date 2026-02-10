Obavijesti

GORJELO NA SUĆIDRU

FOTO Buktinja usred noći: U požaru u Splitu oštećena su tri vozila. Policija istražuje uzrok

U utorak, 03,40 sati, u garaži na Sućidru u Splitu izbio je požar u kojem su oštećena tri osobna vozila, izvijestila je na svojim stranicama Policijska uprava splitsko-dalmatinska...
Split: U Krležinoj ulici zapaljena su tri automobila, policijski očevid u tijeku
