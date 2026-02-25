FOTO Buna u Sesvetama zbog obnove nadvožnjaka: ‘Bez plana smo u prometnom kaosu!’

U Sesvetama je danas, kod nadvožnjaka Ljudevita Posavskog, održana konferencija za medije Platforme Sve za Sesvete na kojoj su predstavnici mjesnih odbora i gradske četvrti izrazili ozbiljno nezadovoljstvo načinom na koji je pokrenuta obnova jednog od najprometnijih objekata u ovom dijelu Zagreba. Riječ je o nadvožnjaku kojim svakodnevno prođe oko 30 tisuća vozila.
Glavna zamjerka odnosi se na, kako tvrde, izostanak jasnog prometnog plana i nepostojanje adekvatnih alternativnih pravaca tijekom tromjesečne sanacije, što bi moglo dodatno zakomplicirati svakodnevicu stanovnika.
Glavna zamjerka odnosi se na, kako tvrde, izostanak jasnog prometnog plana i nepostojanje adekvatnih alternativnih pravaca tijekom tromjesečne sanacije, što bi moglo dodatno zakomplicirati svakodnevicu stanovnika.
Glavna zamjerka odnosi se na, kako tvrde, izostanak jasnog prometnog plana i nepostojanje adekvatnih alternativnih pravaca tijekom tromjesečne sanacije, što bi moglo dodatno zakomplicirati svakodnevicu stanovnika.
Karlo Prelec, predsjednik Mjesnog odbora Sesvetska Sopnica, upozorio je da će upravo taj dio Sesveta biti najteže pogođen preusmjeravanjem prometa. Istaknuo je kako se i sada u popodnevnim satima teško izlazi iz dvorišta zbog gužvi, a da će se tijekom radova promet prelijevati na već opterećene ulice poput Sopničke i Kelekove.
Podsjetio je da je Mjesni odbor Gradu predložio niz konkretnih rješenja – od denivelacije pružnog prijelaza Kelekova–Ninska, postavljanja zaštitnih stupića i zabrane nepropisnog parkiranja, do dodavanja prometnih traka i prilagodbe semafora u vrijeme najvećih gužvi.
Unatoč višekratnim zahtjevima za sastanak s prometnim stručnjacima, odgovor, tvrdi, nikada nisu dobili.
Na moguće posljedice upozorila je i Anđa Ćujić, predsjednica Mjesnog odbora Staro Brestje. Naglasila je kako će se svako zagušenje Zagrebačke i Branimirove ulice odraziti na Brestovečku, gdje promet u špici često potpuno staje. To, kaže, građanima otežava svakodnevne obveze poput odlaska po djecu u vrtić ili školu.
Konferenciju je otvorila Ines Sosa Meštrović, potpredsjednica Vijeća gradske četvrti Sesvete, poručivši kako je neprihvatljivo ulaziti u obnovu bez osigurane prometne strategije, osobito uz činjenicu da se na druga dva željeznička prijelaza čeka i do 30 minuta.
Podsjetila je da su predlagali proširenje nadvožnjaka i dodatnu prometnu traku, ali ti prijedlozi nisu prihvaćeni.
U ime Platforme obratio se i magistar inženjer prometa Vinko Batinić, koji je ustvrdio da Grad nema dugoročnu prometnu strategiju za Sesvete.
Smatra da sama sanacija bez proširenja kapaciteta neće dugoročno riješiti problem te zagovara uvođenje suvremenih ITS rješenja i realizaciju većih infrastrukturnih projekata, uključujući novi četverotračni nadvožnjak i denivelaciju Jelkovečke.
Platforma Sve za Sesvete poručuje kako će nastaviti tražiti uključivanje struke i lokalne zajednice u donošenje odluka.
U slučaju da se hitno ne osiguraju konkretna rješenja i alternativni pravci tijekom radova, najavljuju i mogućnost prosvjeda.
Stanovnici, ističu, ne traže privremena rješenja, već sigurnu i dugoročno održivu prometnu infrastrukturu koja neće dodatno narušavati kvalitetu života u ovom dijelu grada.
