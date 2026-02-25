Obavijesti

Gužve već sada nepodnošljive

FOTO Buna u Sesvetama zbog obnove nadvožnjaka: ‘Bez plana smo u prometnom kaosu!’

U Sesvetama je danas, kod nadvožnjaka Ljudevita Posavskog, održana konferencija za medije Platforme Sve za Sesvete na kojoj su predstavnici mjesnih odbora i gradske četvrti izrazili ozbiljno nezadovoljstvo načinom na koji je pokrenuta obnova jednog od najprometnijih objekata u ovom dijelu Zagreba. Riječ je o nadvožnjaku kojim svakodnevno prođe oko 30 tisuća vozila.
24sata Zagreb: Prometni kolaps u središtu Sesveta
Glavna zamjerka odnosi se na, kako tvrde, izostanak jasnog prometnog plana i nepostojanje adekvatnih alternativnih pravaca tijekom tromjesečne sanacije, što bi moglo dodatno zakomplicirati svakodnevicu stanovnika. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
