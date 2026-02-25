FOTO Buna u Sesvetama zbog obnove nadvožnjaka: ‘Bez plana smo u prometnom kaosu!’

Karlo Prelec, predsjednik Mjesnog odbora Sesvetska Sopnica, upozorio je da će upravo taj dio Sesveta biti najteže pogođen preusmjeravanjem prometa. Istaknuo je kako se i sada u popodnevnim satima teško izlazi iz dvorišta zbog gužvi, a da će se tijekom radova promet prelijevati na već opterećene ulice poput Sopničke i Kelekove. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL