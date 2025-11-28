FOTO Burze drhte, a milijarderi ruše rekorde za umjetnine. Ovo su glavne zvijezde, a biser stiže

Tržište umjetnina ponovno je živnulo, ali pravila igre su se promijenila. Nakon razdoblja nesigurnosti i pada prodaje tijekom 2023. i 2024. godine, studeni 2025. donio je spektakularan povratak velikih brojki. No, ovaj put kolekcionari ne bacaju novac na neprovjerene suvremene senzacije. Fokus je isključivo na provjerenim vrijednostima, takozvanim "blue-chip" umjetninama koje jamče sigurnost u nesigurnim vremenima.
Rijedak portret austrijskog slikara Gustava Klimta prodan je u utorak na dražbi u New Yorku za 236,4 milijuna dolara, postavši tako drugo najskuplje umjetničko djelo i najskuplje djelo moderne umjetnosti ponuđeno na aukciji.
Autoportret poznate meksičke umjetnice Fride Kahlo prodan je za 54,7 milijuna dolara u New Yorku, postavivši rekord za najvrednije djelo umjetnice ikad prodano na aukciji, priopćila je u četvrtak aukcijska kuća Sotheby's.
Aukcijska kuća priopćila je da su se dva ponuđača natjecala u petominutnom nadmetanju za sliku "El sueno (La cama)" iz 1940. godine, što u prijevodu znači "San (Krevet)" i prikazuje Kahlo kako leži u krevetu. Identitet pobjednika na aukciji nije otkriven.
Fotoaparat pokojnog pape Franje prodan je na aukciji u Beču u subotu za 6.5 milijuna eura, nakon neočekivane licitacijske bitke. Fotoaparat Leica M-A premašio je očekivanu vrijednost stostruko, prema riječima glasnogovornika 47. izdanja aukcije Leitz Photographica.
U skladu sa željama bivšeg poglavara Katoličke Crkve, koji je umro u travnju, novac će otići u humanitarne svrhe. Aukcijska kuća također se odrekla svoje provizije.
Fabergéovo carsko zimsko jaje, koje je car Nikola II. naručio kao uskrsni dar svojoj majci, sljedeći tjedan ide na aukciju gdje bi moglo treći put postaviti rekord s procijenjenom cijenom većom od 26 milijuna dolara. Izrezbareno u gorskom kristalu i ukrašeno platinastim ukrasima u obliku pahuljica s dijamantima rezanim u obliku ruže, Zimsko jaje smatra se jednom od Fabergéovih najboljih kreacija za carsku obitelj, prema Christie'su.
Smješteno na kristalnu podlogu napravljenu da izgleda kao otopljeni led, jaje je iznutra ugravirano uzorkom mraza. Dizajnirano je tako da se otvori i otkrije iznenađenje - zamršeno izrađen buket cvijeća. Jaje je ponuđeno na prodaji "Zimsko jaje i važna djela Fabergéa iz kneževske kolekcije" 2. prosinca tijekom Christiejevog "Tjedna klasičnih" aukcija. Navedeno je s "procjenom cijene na zahtjev; preko 20 milijuna funti" (26,45 milijuna dolara).
Na jesenskoj aukciji u studenom 2024. ponovno je potvrđeno da ikonički američki pop-art zadržava snažnu tržišnu poziciju. Ed Ruscha, jedan od najutjecajnijih umjetnika Zapadne obale, ostvario je izvanredan rezultat prodajom svog slavnog djela “Standard Station” za 65 milijuna eura.
Ova slika iz 1960-ih, prepoznatljiva po upečatljivo stiliziranoj benzinskoj postaji i grafičkoj estetici koja je obilježila Ruschu kao pionira vizualnog jezika američke svakodnevice, smatra se jednim od ključnih radova pop-arta. Njena čista kompozicija, oštre linije i ikonografija brendova odavno su je učinile simbolom kalifornijske kulture i mitologije autoputa.
U studenom 2024. na aukciji u New Yorku spektakularno je prodata slika belgijskog nadrealističkog majstora René Magritte-ja, “Carstvo svjetlosti” (L'empire des lumières), za iznos od 121,16 milijuna američkih dolara, što je tada iznosilo oko 114 milijuna eura.
Ovo djelo iz 1954. godine, dio slavne serije u kojoj Magritte spaja dnevno nebo i noćnu scenu u jednoj kompoziciji, bilo je procijenjeno na 95 milijuna dolara, no nakon žestoke bitke za nadmetanje cijena je premašila sva očekivanja.
Na proljetnoj aukciji kuće Christie’s u New Yorku ponovno je potvrđena neprolazna moć apstraktnog ekspresionizma. Djelo Marka Rothka, “Br. 4 (Dvije dominante)”, naslikano oko 1951. godine, postiglo je impresivnih 37,8 milijuna dolara, čime je postalo jedno od najskupljih djela večeri.
Zlatni WC koji je dizajnirao talijanski vizualni umjetnik Maurizio Cattelan u studenome će biti prodan na dražbi u New Yorku, objavio je Sotheby's.
Toalet je izrađen od 18-karatnog zlata i u potpunosti je funkcionalan. Početna cijena temeljit će se na cijeni zlata na dan aukcije, izvijestila je aukcijska kuća.
Cattelan je 2016. godine izradio dvije verzije toaleta te ih je nazvao "Amerika". Jedna je bila izložena u njujorškome Guggenheimu. Godine 2019. godine ukradena je iz palače Blenheim, rodnoga mjesta Winstona Churchilla u Engleskoj, gdje je bila na privremenoj posudbi.
Druga je verzija prodana privatnom kolekcionaru. On ju je sada odlučio ponuditi na dražbi. Cattelan je svoju umjetničku reputaciju stekao na temelju svojih neobičnih konceptualnih umjetničkih djela. Premda je poznat prvenstveno po svojim hiperrealističnim skulpturama i instalacijama, Cattelan se bavi izdavaštvom i radi kao kustos. Prošle je godine njegovo djelo - banana zalijepljena na zid ljepljivom trakom, prodana u New Yorku za vrtoglavih 6,2 milijuna dolara.
