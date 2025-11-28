Obavijesti

FOTO Burze drhte, a milijarderi ruše rekorde za umjetnine. Ovo su glavne zvijezde, a biser stiže

Tržište umjetnina ponovno je živnulo, ali pravila igre su se promijenila. Nakon razdoblja nesigurnosti i pada prodaje tijekom 2023. i 2024. godine, studeni 2025. donio je spektakularan povratak velikih brojki. No, ovaj put kolekcionari ne bacaju novac na neprovjerene suvremene senzacije. Fokus je isključivo na provjerenim vrijednostima, takozvanim "blue-chip" umjetninama koje jamče sigurnost u nesigurnim vremenima.
Rijedak portret austrijskog slikara Gustava Klimta prodan je u utorak na dražbi u New Yorku za 236,4 milijuna dolara, postavši tako drugo najskuplje umjetničko djelo i najskuplje djelo moderne umjetnosti ponuđeno na aukciji. | Foto: Reuters
