FOTO Ćaća slavi 73. rođendan: Sanadera pamte od Banskih dvora pa do zatvorskih ćelija...

Ivo Sanader, bivši hrvatski premijer i nekadašnji najmoćniji političar u zemlji danas slavi 73. rođendan. Politički uspon obilježio mu je jedan od najdramatičnijih padova u hrvatskoj modernoj povijesti...
Sanaderova politička karijera započinje 1990. osnivanjem ogranka HDZ-a u Austriji. Svojim obrazovanjem, elokvencijom i poznavanjem stranih jezika brzo se istaknuo te nakon povratka u Hrvatsku napreduje.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Sanaderova politička karijera započinje 1990. osnivanjem ogranka HDZ-a u Austriji. Svojim obrazovanjem, elokvencijom i poznavanjem stranih jezika brzo se istaknuo te nakon povratka u Hrvatsku napreduje. |
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Sanaderova politička karijera započinje 1990. osnivanjem ogranka HDZ-a u Austriji. Svojim obrazovanjem, elokvencijom i poznavanjem stranih jezika brzo se istaknuo te nakon povratka u Hrvatsku napreduje.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Već 1992. postaje ministar znanosti, a potom i zamjenik ministra vanjskih poslova. Nakon smrti Franje Tuđmana, 2000. godine preuzima vodstvo HDZ-a. Na unutarstranačkim izborima pobjeđuje konzervativniju struju i započinje transformaciju stranke u modernu, proeuropsku demokršćansku opciju desnog centra, što mu je osiguralo podršku međunarodne zajednice.
| Foto: ILUSTRACIJA/Davor Puklavec/PIXSELL
Na krilima novog imidža stranke, Sanader vodi HDZ do pobjede na parlamentarnim izborima 2003. te ponovno 2007. godine. Kao premijer, postavlja ulazak u NATO i Europsku uniju kao glavne vanjskopolitičke ciljeve. Njegova Vlada uspješno provodi reforme, što rezultira ulaskom Hrvatske u NATO savez 2009. godine i otvaranjem puta prema EU.
| Foto: Sanjin Strukic
Na vrhuncu moći, 1. srpnja 2009., Sanader šokira javnost iznenadnom i nikad potpuno objašnjenom ostavkom na sve političke dužnosti. Njegov pokušaj povratka u politiku početkom 2010. završava izbacivanjem iz HDZ-a.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Ubrzo nakon toga, otvara se Pandorina kutija korupcijskih afera. U prosincu 2010. za njim je raspisana tjeralica dok bježi iz zemlje, a uhićen je u Austriji. Uslijedila su desetljeća sudskih procesa koji su otkrili mrežu izvlačenja javnog novca.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanader je osuđen u nizu visokoprofilnih slučajeva. U aferi Fimi Media, proglašen je krivim za izvlačenje milijuna iz državnih tvrtki u crne fondove HDZ-a. U slučaju INA-MOL, osuđen je zbog primanja mita od mađarske naftne kompanije u zamjenu za upravljačka prava u INA-i.
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Pravomoćna presuda stigla je i u slučaju Planinska. Njegove kazne objedinjene su u jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora. Nakon odsluženog dijela kazne, pušten je na uvjetnu slobodu u srpnju 2025. godine, čime je završeno jedno od najburnijih poglavlja hrvatske politike.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL / ilustrativna fotografija
Foto Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
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Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
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Foto Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto Zeljko Lukunic/24sata
Foto Goran Stanzl/Vecernji list