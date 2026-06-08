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FOTO Ćaća slavi 73. rođendan: Sanadera pamte od Banskih dvora pa do zatvorskih ćelija...

Ivo Sanader, bivši hrvatski premijer i nekadašnji najmoćniji političar u zemlji danas slavi 73. rođendan. Politički uspon obilježio mu je jedan od najdramatičnijih padova u hrvatskoj modernoj povijesti...
ARHIVA: Split: 8.6.1953. ro?en Ivo Sanader
Sanaderova politička karijera započinje 1990. osnivanjem ogranka HDZ-a u Austriji. Svojim obrazovanjem, elokvencijom i poznavanjem stranih jezika brzo se istaknuo te nakon povratka u Hrvatsku napreduje. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Sanaderova politička karijera započinje 1990. osnivanjem ogranka HDZ-a u Austriji. Svojim obrazovanjem, elokvencijom i poznavanjem stranih jezika brzo se istaknuo te nakon povratka u Hrvatsku napreduje. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Komentari 6

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