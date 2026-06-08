FOTO Ćaća slavi 73. rođendan: Sanadera pamte od Banskih dvora pa do zatvorskih ćelija...

Ubrzo nakon toga, otvara se Pandorina kutija korupcijskih afera. U prosincu 2010. za njim je raspisana tjeralica dok bježi iz zemlje, a uhićen je u Austriji. Uslijedila su desetljeća sudskih procesa koji su otkrili mrežu izvlačenja javnog novca. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL