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KAKVA HRABROST!

VIDEO Amerikanci se naklonili hrvatskim vatrogascima: 'To su heroji. Ova snimka je suluda...'

Piše 24sata, HINA,
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VIDEO Amerikanci se naklonili hrvatskim vatrogascima: 'To su heroji. Ova snimka je suluda...'
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Foto: Youtube/Screenshoot
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"Suluda snimka s tjelesne kamere vatrogasca prikazuje buktinju koja okružuje vatrogasce heroje dok se bore s ogromnim požarom", napisali su iz NY Posta u opisu snimke.

Strašni požar kod Omiša odjeknuo je i svjetskim medijima. Iz američkog NY Posta naklonili su se hrvatskim vatrogascima koji su se borili sa strašnom buktinjom koja je gutala sve pred sobom. Na svojem YouTube kanalu objavili su snimku DVD-a Trogir koja prikazuje dramatične trenutke borbe s vatrenom stihijom...

POGLEDAJTE GALERIJU:

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Foto: Vedrana Bekavac Šuvar/24sata

"Suluda snimka s tjelesne kamere vatrogasca prikazuje buktinju koja okružuje vatrogasce heroje dok se bore s ogromnim požarom", napisali su iz NY Posta u opisu snimke.

"Svaka čast, heroji!", "Kakva hrabrost... Ovako izgledaju superjunaci u stvarnom životu", "Imam veliko poštovanje za sve koji ovako riskiraju svoje živote da spase druge", "Strašno je i za gledati, a oni su to proživjeli"... Nižu se komentari pod snimku.

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U požaru je smrtno stradala jedna osoba. Liječnici i medicinsko osoblje bore se za živote više osoba koje su teško stradale u požaru.

U požaru, koji je u noći s 13. na 14. kolovoza poharao područje Lokve Rogoznice i Omiša, u cijelosti je izgorjelo čak 106 vozila, 28 kuća, te sedam gospodarskih, tri ugostiteljska i šest pomoćnih objekata obiteljskim kućama, izvijestio je u ponedjeljak župan splitsko dalmatinski Blaženko Boban.

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"Također u cijelosti izgorjelo je i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu," rekao je Boban za Hinu.

Djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i devet plovila.

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Župan Boban je kazao i kako je premijer Andrej Plenković obećao da će i Vlada pomoći u sanaciji prostora i objekata, te obeštećenja.
 

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