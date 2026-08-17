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PALILI KOD ZADRA

Ovo je Poljakinja koju sumnjiče da je podmetnula 10 požara! Pronašli su im pušku i pištolj

Piše 24sata,
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Ovo je Poljakinja koju sumnjiče da je podmetnula 10 požara! Pronašli su im pušku i pištolj
Foto: Jure Miskovic / CROPIX
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Policija sumnja da je spomenuta četvorka po prethodnom planu i dogovoru 14. i 15. kolovoza na deset lokacija u Zadru i Zadarskoj županiji namjerno izazvala požare...

Policija je zbog sumnje da su namjerno izazvali čak deset požara na području Zadarske županije privela četvero ljudi. Riječ je o trojici hrvatskih državljana (42, 45 i 46 godina) i državljanki Poljske (33)...

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Požar Bili brig VIDEO
Požar Bili brig | Video: čitatelj/24sata

Poljakinja je tijekom ponedjeljka privedena, bila je bosa, na ruke su joj stavili lisice.

Zadar, 17.08.2026 - Privodjenje jedne od osumnjicenih za podmetanje pozara na zadarskom podrucju
Foto: Jure Miskovic

- Dana 15. kolovoza 2026. godine poslije 20 sati policijski službenici brzom su intervencijom locirali i uhitili četiri osobe u automobilu zadarskih registarskih oznaka, nakon što je policija prethodno zaprimila dojavu građana o paljenju vatre uz kolnik ceste na širem benkovačkom području - naveli su ranije iz policije.

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Policija sumnja da je spomenuta četvorka po prethodnom planu i dogovoru 14. i 15. kolovoza na deset lokacija u Zadru i Zadarskoj županiji namjerno izazvala požare s ciljem da dovedu u opasnost život i imovinu velike vrijednosti na štetu većeg broja stanovništva Zadarske županije.

- Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na gradskom predjelu Bili Brig te na području Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca - stoji u objavi policije.

Požare su ugasili pripadnici vatrogasnih postrojbi uz pomoć zračnih snaga. U požarima je nastupila velika materijalna šteta, a policijski službenici u suradnji s državnim odvjetništvom i dalje provode očevide te prikupljaju informacije i saznanja o oštećenjima ili materijalnoj šteti koja zasad nije dojavljena i evidentirana. 

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Našli im i oružje

Tijekom kriminalističkog istraživanja nad osumnjičenim osobama provedene su i druge naložene dokazne radnje.

Na temelju naloga nadležnog suca istrage Županijskog suda u Zadru provedene su pretrage doma i drugih prostorija te vozila koje koriste osumnjičene osobe. Policijski službenici su od 42-godišnjaka oduzeli poluautomatsku pušku s 44 pripadajuća streljiva dok je od 46-godišnjaka oduzet jedan pištolj i više mobilnih uređaja.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe su u zakonskom roku predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

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Kaznena prijava zbog izazivanja više požara na području Zadarske županije, uz zasad prikupljenu dokaznu materiju kojom su utvrđene osnove sumnje u počinjenje kaznenih djela, dostavljena je Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.

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