POLICIJA OBJAVILA SNIMKU

Tajni sastojak? Kokain. Češka policija razotkrila bandu koja je u tortama skrivala 30 kg droge

Piše HINA,
Foto: Policie České republiky

Glasnogovornica policije za suzbijanje zloporabe droga je rekla da je na taj način prokrijumčareno više od 30 kilograma droge iz Berlina u Prag

Češka policija je razotkrila bandu koja je skrivala kokain u tortama sa šlagom kako bi ga iz Njemačke prokrijumčarila u Češku, javlja u srijedu njemačka agencija dpa.

Glasnogovornica policije za suzbijanje zloporabe droga je rekla da je na taj način prokrijumčareno više od 30 kilograma droge iz Berlina u Prag.

"Ukrašavali su torte šlagom kako se ne bi mogao vidjeti sadržaj i rezovi koje su načinili kako bi ga izmijenili", objasnila je.

Foto: Policie České republiky

Kolače ispunjene drogom su pakirali u kutije za torte i pojedinačno transportirali autobusom od njemačkog do češkog glavnog grada, rekla je.

Svaka torta je sadržavala oko kilogram kokaina.

Među osumnjičenim osobama je sedmero stranih i jedan češki državljanin. Policija nije objavila državljanstva stranih sumnjivaca.

