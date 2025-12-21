FOTO Četiri generacije obitelji u Istri vjerne su ribarskoj tradiciji: 'Dida je učio mene, a ja djecu'

Četiri generacije ribarske obitelji iz Ližnjana ostalo je vjerno moru. Morsko plavetnilo i bogatstvo koje more velikodušno daje uvuklo se pod kožu obitelji Kostešić koja desetljećima njeguje tradiciju velike ribarske obitelji. Najstariji je 96-godišnji Grgo Kostešić, koji je svoje široko znanje te iskustvo i veliku ljubav prema moru prenio na sina Valtera (69), a cijelu priču nastavili su Grgin unuk Marko (37) te praunuci, Markova djeca Maris (6) i Roko (3), pa Marin (9) i Matea (12), djeca Markove sestre.

I svi uglas kažu: “More je zakon!”. S koljena na koljeno prenosi se znanje o lovu ribe, parangalima, tataki tehnici, pušćama, mrežama i svim drugim “čudima” o kojima su našoj ekipi uglas pričali i oni najmlađi.

- Dida je poslu učio mene, kao i moj otac, a ja to znanje prenosim na svoju djecu. Naša barka nama je brod na kojemu su rođene brojne uspomene - priča Marko držeći najmlađeg ribara (3) u naručju.

A Grgo, “glava” ribarske obitelji, iako je zagazio u 96 godinu, pun je znanja te je i dalje aktivan i okretan.

- Ja još cijepam drva kad ovi mlađi nemaju vremena - kroz smijeh govori.

Grgo više ne ribari, ali i dalje krpa mreže, još zavesla da osjeti taj otpor mora koje se uvijek i zauvijek poštuje. Iako mu je liječnik zbog raka kože pokušao reći da ne može na more, ovaj mu je odmah odgovorio: “Onda me ubijte odmah!”.

A Marko, inače policijski inspektor, većinu slobodnog vremena provodi na moru i u moru jer obožava roniti. Ronilačka odijela kupio je i djeci.

Grgo je ribario aktivno do 83 godine, a onda je “vlast” prepustio sinu, unuku i praunucima. Pun života i znanja oko mora koje ćuti svim svojim bićem. objašnjava nam da je još kao dijete počela ta ljubav koja je samo jačala i rasla.

- Imao sam desetak godina kad sam ulovio prvu ribu. Prvu barku napravili smo ženin brat i ja. Nije bilo ‘šoldi’ za kupnju barke. Svojim rukama napravili smo barku koja je dobila ime po mojoj prvoj kćeri. Kad sam stasao u mladog čovjeka, profesionalno sam se bavio ribolovom loveći ribu na ribarskim brodovima, a uz to sam radio i u Uljaniku kao brodomonter. Volio sam loviti ‘kalamare’ i ‘grancipore’, kojih je tad bilo u izobilju - priča Grgo, koji je i dobar radni vijek, tridesetak godina, dao Uljaniku.

Sin Valter nastavlja da je biti ribar težak i trnovit put. Ali istovremeno veličanstven. Zaraditi taj kruh “sa sedam kora” uz škrto more tih davnih godina bilo je teško. Ali svaka muka se isplatila, jer more daje neopisivi mir.