FOTO Četvorka kod Koprivnice uzgajala marihuanu, uhitili ih. Pronašli i kalašnjikov, pištolje...

Policija Pu koprivničko-križevačke dovršila je istragu nad četvoricom muškaraca (43, 43, 39 i 35) sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje da su neovlašteno proizvodili i prodavali drogu te nedozvoljeno posjedovali, nabavljali oružje i eksplozivne tvari.

- Sumnja se da je osumnjičeni 39-godišnjak unazad više mjeseci ove godine u improviziranom laboratoriju uzgajao stabljike indijske konoplje u namjeri proizvodnje droge marihuane namijenjene neovlaštenoj prodaji - navode.

Tijekom istrage policija je oduzela 739,16 grama marihuane, 46 komada sasušenih stabljika konoplje tipa droga, 39 komada sjemenki konoplje i 11 grama amfetamina.

- Također, utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičeni 43-godišnjak nedozvoljeno posjedovao tri puške, pištolj, pet komada spremnika streljiva za automatsku pušku, signalni pištolj, zračnu pušku, 602 komada raznog streljiva, vježbovnu minobacačku minu i tri ručne bombe.



Protiv osumnjičenih je podnesena kaznena prijava, a zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari dodatnu je prijavu dobio 43-godišnjak.



Sva četvorica osumnjičenika će u zakonskom roku biti predani pritvorskom nadzorniku.