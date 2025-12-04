Obavijesti

News

Komentari 0
AKCIJA POLICIJE

FOTO Četvorka kod Koprivnice uzgajala marihuanu, uhitili ih. Pronašli i kalašnjikov, pištolje...

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Četvorka kod Koprivnice uzgajala marihuanu, uhitili ih. Pronašli i kalašnjikov, pištolje...
4
Foto: Policija

Protiv osumnjičenih je podnesena kaznena prijava, a zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja  oružja i eksplozivnih tvari dodatnu je prijavu dobio 43-godišnjak

Policija Pu koprivničko-križevačke dovršila je istragu nad četvoricom muškaraca (43, 43, 39 i 35) sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje da su neovlašteno proizvodili i prodavali drogu te nedozvoljeno posjedovali, nabavljali oružje i eksplozivne tvari.

- Sumnja se da je osumnjičeni 39-godišnjak unazad više mjeseci ove godine u improviziranom laboratoriju uzgajao stabljike indijske konoplje u namjeri proizvodnje droge marihuane namijenjene neovlaštenoj prodaji - navode.

Tijekom istrage policija je oduzela  739,16 grama marihuane, 46 komada sasušenih stabljika konoplje tipa droga, 39 komada sjemenki konoplje i 11 grama amfetamina.

SLOVENAC (18) IZAZVAO KAOS VIDEO Bježao policiji u Sloveniji, zabio se u drugo vozilo, završili na krovu, pa trčao i bacao drogu
VIDEO Bježao policiji u Sloveniji, zabio se u drugo vozilo, završili na krovu, pa trčao i bacao drogu

- Također, utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičeni 43-godišnjak nedozvoljeno posjedovao tri puške, pištolj, pet komada spremnika streljiva za automatsku pušku, signalni pištolj, zračnu pušku, 602 komada raznog streljiva, vježbovnu minobacačku minu i tri ručne bombe.  
 
Protiv osumnjičenih je podnesena kaznena prijava, a zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari dodatnu je prijavu dobio 43-godišnjak.
 
Sva četvorica osumnjičenika će u zakonskom roku biti predani pritvorskom nadzorniku.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa
AFERA HIPODROM

Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa

Tomašević nije okrivljen u tom postupku i zaista si dopušta stvari koje se u civiliziranom i demokratskom društvu ne smiju dopuštati, dodao je Ivan Turudić
VIDEO Mladić u Zagrebu platio račune umirovljenicima: 'Zar još ima dobrih ljudi? Hvala mu!'
STAVIO IM OSMIJEH NA LICE

VIDEO Mladić u Zagrebu platio račune umirovljenicima: 'Zar još ima dobrih ljudi? Hvala mu!'

Pronašli smo i mladića koji je kako kaže, odlučio u ovo adventsko vrijeme, do Božića svaki dan nekome pomoći. Smatra kako je to najmanje što može učiniti za ljude i da treba pomagati drugima
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025