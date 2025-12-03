Obavijesti

SLOVENAC (18) IZAZVAO KAOS

VIDEO Bježao policiji u Sloveniji, zabio se u drugo vozilo, završili na krovu, pa trčao i bacao drogu

Sud je izdao i nalog za pretragu prebivališta osumnjičenika, tamo je policija pronašla još droge, ovog puta heroin i kanabis, kao i pribor za trgovinu ilegalnim drogama...

Bježao je policiji, zabio se u drugo vozilo, automobili su završili na krovu, izašao je iz prevrnutog vozila i počeo je trčati, odbacivao je drogu putem...

Do ovih scena došlo je prošle srijede u Ljubljani, na Šmartinskoj cesti.

Na društvenim mrežama pojavila se i snimka koja prikazuje nesreću. Kako piše 24.ur, 18-godišnji vozač je bježao od policije na ljubljanskoj obilaznici i na raskrižju se zabio u vozilo koje je čekalo na semaforu. Udar je bio toliko jak da su oba automobila završila na krovu.

Ali to nije spriječilo mladog slovenskog bjegunca. Odmah je izletio iz prevrnutog automobila i nastavio je bijeg. Ovaj put na nogama.

Ubrzo nakon toga uhvatila ga je policija...

- Tijekom postupka utvrđeno je da počinitelj nije posjedovao važeću vozačku dozvolu te da je prilikom bijega bacio PVC vrećicu i čarapu u kojima se nalazilo gotovo 60 paketića kokaina i heroina. Kod osumnjičenika je pronađeno i više od 3000 eura gotovine neobjašnjivog porijekla. Zbog svih utvrđenih činjenica, protiv osumnjičenika je određen pritvor, a oduzeto mu je i osobno vozilo - piše 24ur.

Sud je izdao i nalog za pretragu prebivališta osumnjičenika, tamo je policija pronašla još droge, ovog puta heroin i kanabis, kao i pribor za trgovinu ilegalnim drogama.

- Nakon dovršenog postupka, osumnjičeniku je ukinut pritvor, a policija nastavlja prikupljati obavijesti o sumnji na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te će o svim saznanjima obavijestiti nadležno državno odvjetništvo - piše slovenski medij.

