FOTO Ciklon poharao Sao Paulo, čak 1,4 milijuna ljudi bez struje

Više od 1,4 milijuna stanovnika São Paula u četvrtak je ostalo bez električne energije nakon što su snažni vjetrovi dan ranije srušili brojna stabla na električnu mrežu brazilske metropole. Prema pisanju New York Posta, lokalne vlasti potvrdile su da nema ozlijeđenih, ali je otkazano gotovo 400 letova, što je stvorilo dodatni prometni kolaps.

Foto: Lais Moraes/REUTERS

Ciklon srušio stotine stabala na električnu mrežu

Gradska uprava São Paula izvijestila je da su pala 231 stablo zbog, kako navode, posljedica ekstratropskog ciklona koji se formirao na jugu Brazila. Snažni vjetrovi puhali su brzinom od gotovo 100 km/h.

Zrakoplovne vlasti priopćile su da je većina otkazanih letova bila na lokalnoj zračnoj luci Congonhas, ali da je pogođena i međunarodna zračna luka Guarulhos, koja se nalazi izvan grada.

Gradonačelnik prozvao energetsku tvrtku: 'Neodgovorni ste!'

Foto: Lais Moraes

Gradonačelnik Ricardo Nunes, čija je administracija odgovorna za obrezivanje stabala koja su pala na mrežu, oštro je kritizirao energetsku tvrtku Enel, tvrdeći da ne ulažu sve napore kako bi riješili probleme.

​- Svaki put kad se nešto dogodi, ostanemo bez struje - rekao je Nunes u srijedu navečer, nazvavši talijansku komunalnu tvrtku "neodgovornom". Stanje na mreži u srijedu bilo je još gore, kada je bez struje bilo više od 2 milijuna stanovnika.

Enelovi radnici na terenu, no bijes građana raste

Foto: Jorge Silva

Jedan od direktora Enela, Marcelo Puertas, rekao je novinarima da talijanska tvrtka ima 1300 ljudi na terenu koji rade na rješavanju problema. Unatoč tome, iz tvrtke nisu dali nikakav rok za potpunu normalizaciju opskrbe električnom energijom.

Dodatni bijes stanovnika i vlasti izazvala je snimka parkirališta tvrtke u centru São Paula, na kojem je u četvrtak snimljeno mnoštvo parkiranih službenih vozila, dok su građani i dalje bili u mraku.

Problemi su se počeli prelijevati i na druge komunalne usluge. Tvrtka za vodoopskrbu Sabesp objavila je u četvrtak kako nedostatak struje utječe i na njihove usluge jer pumpe za vodu ne rade ispravno, što dodatno komplicira život u pogođenim dijelovima grada.