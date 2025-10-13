Obavijesti

PUŠTENI NA SLOBODU

FOTO Da ti suza krene. Taoci u zagrljaju sa svojim najmilijima nakon dvije godine pakla!

U ponedjeljak je Hamas službeno pustio sve žive taoce koje je držao zarobljene od napada na Izrael 7. listopada 2023. Prema sporazumu, Hamas će osloboditi 20 živih izraelskih zarobljenika u zamjenu za gotovo 2000 palestinskih zatvorenika koje drži Izrael, od kojih su mnogi bez optužnice.
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Hamas je nakon više od dvije godine zatočeništva u Gazi oslobodio svih 20 preostalih živih izraelskih talaca. | Foto: ISRAEL DEFENSE FORCES
Hamas je nakon više od dvije godine zatočeništva u Gazi oslobodio svih 20 preostalih živih izraelskih talaca. | Foto: ISRAEL DEFENSE FORCES
