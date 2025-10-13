FOTO Da ti suza krene. Taoci u zagrljaju sa svojim najmilijima nakon dvije godine pakla!

U ponedjeljak je Hamas službeno pustio sve žive taoce koje je držao zarobljene od napada na Izrael 7. listopada 2023. Prema sporazumu, Hamas će osloboditi 20 živih izraelskih zarobljenika u zamjenu za gotovo 2000 palestinskih zatvorenika koje drži Izrael, od kojih su mnogi bez optužnice.
Hamas je nakon više od dvije godine zatočeništva u Gazi oslobodio svih 20 preostalih živih izraelskih talaca.
| Foto: ISRAEL DEFENSE FORCES
Roditelji su se ponovno ujedinili sa sinovima, a djeca s očevima, dok su zatočeni predani Crvenom križu prije nego što su se konačno ponovno pridružili svojim obiteljima uz pomoć izraelske vojske
| Foto: Itai Ron
Blizanci Gali i Ziv Berman, zatočeni u Gazi od smrtonosnog napada Hamasa 7. listopada 2023., razgovaraju nakon što su pušteni na slobodu u Reimu, u sklopu razmjene zatvorenika i talaca i sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa
| Foto: ISRAEL DEFENSE FORCES
Paralelno, oko 2000 Palestinaca je izašlo na slobodu iz izraelskih zatvora, gdje su neki proveli i više od deset godina.
| Foto: Mussa Qawasma
