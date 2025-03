FOTO Dačić pokazao zvučni top: 'To je ta svemirska tehnologija. To se može kupiti i na eBayu...'

Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić na današnjoj konferenciji je demantirao da su akustične uređaje kupili da bi se koristili kao navodni zvučni top te je naglasio da je to i zabranjeno po njihovom zakonu.

- Još jednom ću ponoviti ovi uređaji se ne koriste i zabranjeno je korištenj u svrhu zvučnog topa! Policija nije planirala napadati građane, zašto bi to radila, kada nije bilo razloga. Čemu te sramotne laži?! A drugo, znači svih ovih 100 zemalja koje imaju te uređaje nisu demokratske jer imaju isti ovaj uređaj - rekao je Dačić koji je nakon konferencije poveo novinare i da bi im pokazao vozilo na kojem je bio LRAD uređaj i demonstrirao njegov rad.

Pripadnici novosadske Žandarmerije pokazali su rad uređaja i pustili poruku, koja je prema Dačićevim riječima unaprijed snimljena kao upozorenje prosvjednicima da se raziđu. Pripadnici Žandarmerije su raspakirali manji uređaj LRAD 100X i pustili snimku, a kad je došao red na veći LRAD 450XL koji je bio na vozilu, došlo je do problema. Nije mu radila baterija, piše N1.

Beograd: Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić izjavio je na konferenciji za medije da policija Srbije nikada nije upotrebila zvučni top | Foto: M.M./ATA Images/PIXSELL

Dačić i v.d. direktora policija Dragan Vasljević rekli su da uređaj nije korišten i da je stajao četiri godine te mu se baterija ispraznila. Zato, kažu, mora biti na vozilu i povezan s akumulatorom. Tad su i pustili zvuk na maksimum i rekao je da je to sve što ti uređaji mogu.

- To je ta svemirska tehnologija o kojoj se priča. To je tehničko sredstvo, kod nas se ne vodi kao oružje. Naši ljudi nisu obučeni za njegovu upotrebu niti znaju kako bi ga koristili da bi nekome naudili. Koristan je za naše jedinice koje se bave održavanjem javnog reda i mira. Što se tiče zvuka, koristi se samo za upozorenja prosvjednicima da se raziđu, ali ni to nije bilo korišteno. Nikada nije korišten - rekao je i dodao da 'drugih uređaja nemaju'.



Na kraju je rekao kako se LRAD ne vodi kao oružje i da se može slobodno kupiti, pa je novinarima pokazao oglas za jedan polovni uređaj na eBayu.