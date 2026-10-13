FOTO Danas 'debitira' Trumpova nova miljenica: Pisala je 'pedo-kanibalima' i napadala ljevicu

Katie Zacharia, nova glasnogovornica Bijele kuće, 2022. godine na društvenim mrežama oštro je napadala demokrate i Hollywood, optužujući ih za pedofiliju. Na Truth Socialu napisala je: "Radikalne ljevičarske holivudske elite bolesni su pedo-kanibali. Promijenite mi mišljenje.“ Više puta je Johna Podestu, bivšeg šefa kabineta američkog predsjednika Billa Clintona, voditelja predsjedničke kampanje Hillary Clinton 2016. godine i kasnijeg savjetnika Joea Bidena, nazivala „Pedo Podesta” i pitala zašto Fox News ne radi reportažu o njemu kao pedofilu. | Foto: K. Zacharia/Instagram