FOTO Danas 'debitira' Trumpova nova miljenica: Pisala je 'pedo-kanibalima' i napadala ljevicu

Katie Zacharia pravnica je iz Kalifornije i dugogodišnja zagovornica Trumpove konzervativne politike. Prije ovog imenovanja, radila je kao viša savjetnica za komunikacije u tvrtki Trump Media & Technology Group, koja uspješno upravlja društvenom mrežom Truth Social. Američki predsjednik je na spomenutoj društvenoj mreži potvrdio njezin dolazak, hvaleći njezinu lojalnost i naporan rad u ključnim saveznim državama tijekom predizborne kampanje.
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Američki predsjednik Donald Trump imenovao je konzervativnu komentatoricu i odvjetnicu Katie Zachariju novom glasnogovornicom Bijele kuće. Na toj će iznimno važnoj poziciji zamijeniti Karoline Leavitt, koja je krajem ljeta odstupila sa svoje dužnosti. Karoline Leavitt napustila je poziciju krajem kolovoza kako bi se posvetila svojoj obitelji.
| Foto: K. Zacharia/Instagram
Američki predsjednik Donald Trump imenovao je konzervativnu komentatoricu i odvjetnicu Katie Zachariju novom glasnogovornicom Bijele kuće. Na toj će iznimno važnoj poziciji zamijeniti Karoline Leavitt, koja je krajem ljeta odstupila sa svoje dužnosti. Karoline Leavitt napustila je poziciju krajem kolovoza kako bi se posvetila svojoj obitelji.
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Foto: K. Zacharia/Instagram
Američki predsjednik Donald Trump imenovao je konzervativnu komentatoricu i odvjetnicu Katie Zachariju novom glasnogovornicom Bijele kuće. Na toj će iznimno važnoj poziciji zamijeniti Karoline Leavitt, koja je krajem ljeta odstupila sa svoje dužnosti. Karoline Leavitt napustila je poziciju krajem kolovoza kako bi se posvetila svojoj obitelji.
| Foto: K. Zacharia/Instagram
Katie Zacharia pravnica je iz Kalifornije i dugogodišnja zagovornica Trumpove konzervativne politike. Prije ovog imenovanja, radila je kao viša savjetnica za komunikacije u tvrtki Trump Media & Technology Group, koja uspješno upravlja društvenom mrežom Truth Social. Američki predsjednik je na spomenutoj društvenoj mreži potvrdio njezin dolazak, hvaleći njezinu lojalnost i naporan rad u ključnim saveznim državama tijekom predizborne kampanje.
| Foto: K. Zacharia/Instagram
Istaknuo je kako je ona odana članica njegovog pokreta i briljantna suradnica od samog početka. "Uvjeren sam da će Katie ostvariti snažne rezultate za našu zemlju kao nova glasnogovornica Bijele kuće“, napisao je Trump.
| Foto: K. Zacharia/Instagram
Nova glasnogovornica zahvalila mu je na povjerenju putem društvenih mreža, nazvavši novi posao čašću života. Dodala je da s nestrpljenjem čeka suradnju s novinarima iz cijele zemlje kako bi predstavila brojna postignuća aktualne administracije.
| Foto: K. Zacharia/Instagram
Zacharia je početkom ove godine odradila kratak, šestotjedni mandat kao glasnogovornica u Ministarstvu domovinske sigurnosti. S te je pozicije otišla u ožujku, navodeći kao glavni razlog veliku iscrpljenost zbog stalnih putovanja između sunčane Kalifornije i Washingtona. Iako su postojala određena nagađanja o pravim razlozima odlaska povezana uz unutarnje političke frakcije, majka četvero djece oštro je odbacila takve medijske tvrdnje.
| Foto: K. Zacharia/Instagram
Njezino novo imenovanje dolazi u trenutku kada administracija aktivno traži snažniji i odlučniji medijski nastup u javnosti.Nova je zaposlenica američke vlade već godinama poznata po čestim televizijskim gostovanjima i čvrstoj obrani predsjednikovih osebujnih poteza. Svoju prvu službenu konferenciju za novinare nova glasnogovornica trebala bi održati danas...
| Foto: K. Zacharia/Instagram
Katie Zacharia, nova glasnogovornica Bijele kuće, 2022. godine na društvenim mrežama oštro je napadala demokrate i Hollywood, optužujući ih za pedofiliju. Na Truth Socialu napisala je: "Radikalne ljevičarske holivudske elite bolesni su pedo-kanibali. Promijenite mi mišljenje.“ Više puta je Johna Podestu, bivšeg šefa kabineta američkog predsjednika Billa Clintona, voditelja predsjedničke kampanje Hillary Clinton 2016. godine i kasnijeg savjetnika Joea Bidena, nazivala „Pedo Podesta” i pitala zašto Fox News ne radi reportažu o njemu kao pedofilu.
| Foto: K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram