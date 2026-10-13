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'POJAČANJE' U BIJELOJ KUĆI

FOTO Danas 'debitira' Trumpova nova miljenica: Pisala je 'pedo-kanibalima' i napadala ljevicu

Katie Zacharia pravnica je iz Kalifornije i dugogodišnja zagovornica Trumpove konzervativne politike. Prije ovog imenovanja, radila je kao viša savjetnica za komunikacije u tvrtki Trump Media & Technology Group, koja uspješno upravlja društvenom mrežom Truth Social. Američki predsjednik je na spomenutoj društvenoj mreži potvrdio njezin dolazak, hvaleći njezinu lojalnost i naporan rad u ključnim saveznim državama tijekom predizborne kampanje.
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FOTO Danas 'debitira' Trumpova nova miljenica: Pisala je 'pedo-kanibalima' i napadala ljevicu
Američki predsjednik Donald Trump imenovao je konzervativnu komentatoricu i odvjetnicu Katie Zachariju novom glasnogovornicom Bijele kuće. Na toj će iznimno važnoj poziciji zamijeniti Karoline Leavitt, koja je krajem ljeta odstupila sa svoje dužnosti. Karoline Leavitt napustila je poziciju krajem kolovoza kako bi se posvetila svojoj obitelji. | Foto: K. Zacharia/Instagram
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Američki predsjednik Donald Trump imenovao je konzervativnu komentatoricu i odvjetnicu Katie Zachariju novom glasnogovornicom Bijele kuće. Na toj će iznimno važnoj poziciji zamijeniti Karoline Leavitt, koja je krajem ljeta odstupila sa svoje dužnosti. Karoline Leavitt napustila je poziciju krajem kolovoza kako bi se posvetila svojoj obitelji. | Foto: K. Zacharia/Instagram
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