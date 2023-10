FOTO Dani grada Samobora, stigao i Milanović: Neka se grad i dalje bori s najuspješnijima

Predsjednik RH Zoran Milanović rekao je u povodu Dana Grada Samobora kako je to grad duge tradicije te gradskoj vlasti poručio da iz Europske unije izvuku maksimum, a u govoru je još poručio kako je Europa bez granica nemoguća, ali treba osigurati stanje bez graničnih kontrola.

U prigodnom obraćanju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom 781. obljetnice Dana Grada Samobora, Milanović se u subotu dotaknuo i slovenskog uvođenja graničnih kontrola, istaknuvši kako se granica vratila.

"Doduše ne kao bodljikava ili žilet-žica, koju je slovenska Vlada upravo maknula da bi sad ponovno uveli kontrole na granicama. Razumijem ih jer nemaju izbora zbog svoje unutarnje politike. Mada, na tim graničnim prijelazima sigurno neće uhvatiti one za kojima idu, a to su ilegalni migranti", ocijenio je.

Dodao je kako ilegalni migranti sigurno neće prelaziti granicu s transparentima, već će se kretati tamo gdje nema kontrole.

"Međutim, to je lekcija kako bi se podsjetili da je EU, prije svega, savez nacionalnih država koje imaju svoju povijest, identitet i karakter, ali i strahove i predrasude. Europa bez granica, to je nemoguće, to je u stvari dosta nezgodna teza. Bez graničnih kontrola, super", rekao je Milanović.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Izrazio je solidarnost sa slovenskim susjedima te izrazio uvjerenje kako ćemo opet biti bez graničnih kontrola do Uskrsa, a možda i prije, ali i da će u budućnosti doći i neka nova kriza.

"A mi trebamo samo činiti što je moguće da svijet bude što mirniji, bez rata, razaranja i užasa jer od toga naša država živi i prosperira", rekao je predsjednik.

Govoreći o Samoboru, istaknuo je njegovu dugu tradiciju kao grada obrtnika i industrije te izrazio želju da Samobor i dalje bude na vrhu i da se mjeri s najuspješnijima.

Također je naglasio važnost iskorištavanja sredstava iz europskih fondova.

"Na nama je da budemo dovoljno aktivni i domišljati i da iz toga izvučemo maksimum za sebe", rekao je.

Gradonačelnica Škrobot: Danas se u Samoboru lakše diše

Gradonačelnica Samobora Petra Škrobot (Fokus) navela je kako se danas u Samoboru "lakše diše".

"Svaki početak je težak. Bilo je niz političkih previranja pa čak i malo grube i nesportske igre. Mogu reći da smo, bez obzira na sve to, uhvatili puni ritam i grabimo velikim koracima prema naprijed", rekla je gradonačelnica.

Također je poručila kako nakon njihovog mandata u Samoboru više ništa neće biti isto, istaknuvši povijesna ulaganja, nikad više aktivnih gradilišta te nikad veći proračun.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić istaknuo je nedavno dodijeljeno priznanje Samoboru kao gradu s najvećim napretkom u kvaliteti života u Hrvatskoj.

Svečanosti su se pridružili saborski zastupnici, gradonačelnici, načelnici i predstavnici gradova i općina, a također su dodijeljena javna priznanja istaknutim građanima.

Dan Grada Samobora svečano se obilježava treće subote u listopadu, na dan kada povjesničari procjenjuju da je kralj Bela IV. 1242. godine Samoboru darovao Povelju slobodnog kraljevskog trgovišta.