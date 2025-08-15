VELIKI BLAGDAN
FOTO Deseci tisuća hodočaste u Sinj i Aljmaš na blagdan Velike Gospe: Pogledajte ove prizore...
SINJ/ALJMAŠ: Deseci tisuća vjernika stigli su danas u Sinj i Aljmaš na obilježavanje blagdana Velike Gospe. Policija procjenjuje da u procesiji u Sinju sudjeluje oko 50.000 vjernika, Glas Slavonije piše kako je i u Aljmašu na desetak tisuća hodočasnika... Očekuje se i da će tijekom cjelodnevnih blagdanskih svečanosti u Sinju i marijanskom svetištu Gospe Sinjske, kako je rekla policija, boraviti i oko 100 tisuća vjernika. "Tijekom godine kroz ovo svetište prođe između 150 i 180 tisuća hodočasnika, a u dane Velike Gospe njih 70 tisuća. Sve primamo otvorena i razdragana srca", kazao je za Glas Slavonije Tomislav Ćurić, aljmaški župnik i upravitelj svetišta Gospe od Utočišta.