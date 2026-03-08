Obavijesti

Hrvat iz Irana za 24sata otkriva: 'Pobjegao sam od bombi iz grada na selo. Interneta nema'

Piše Luka Safundžić,
Život teče uobičajeno. Trgovine su otvorene, ljudi idu na posao. Navečer izlaze u grad, a gužvi na benzinskim postajama nema, kaže nam Ivan Đogić

Admiral

Moj dom je u Iranu i situacija nije ni blizu kritična da bih razmišljao o evakuaciji, tako nam se iz Irana javio Hrvat Ivan Đogić, dok rat na Bliskom istoku ulazi u deseti dan, a svijet s napetošću prati razvoj događaja između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

