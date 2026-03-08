Obavijesti

'HRABRE I SLOBODNE'

FOTO Deseti marš žena u Splitu s porukom: 'Ja sam Dalmacija'

Stotine žena u nedjelju su obilježile Međunarodni dan žena maršom od HNK do Pjace, noseći transparente s porukama solidarnosti, hrabrosti i borbe za ženska prava.
Split: Jubilarni 10. Marš za prava žena, u organizaciji udruge za ženska prava "Domine" i inicijative "Žene Splita"
​Brojne žene u nedjelju su točno u podne u Splitu obilježile Međunarodn​i ​dan žena, najprije ispred zgrade HNK, gdje su održani govori, a kasnije i maršom gradskim ulicama, noseći brojne transparente s porukama, među njima i slogan marša - "Ja sam Dalmacija". | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
