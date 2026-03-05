FOTO Detalji prometne nesreće u Dubravi: Vozač i maloljetna putnica teško su ozlijeđeni

Dvoje ljudi, 40-godišnjak i maloljetnica teško su ozlijeđeni u prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Dubravi. Zagrebačka policija objavila je kako je za volanom automobila njemačkih registracija bio 40-godišnjak, a u autu, kao putnica se nalazila i maloljetnica.

Zagreb: Prometna, BMW-om srusio semafor | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL





U srijedu 4. ožujka oko 23.35 sati u Dubravi, dolaskom do raskrižja s Konjščinskom i Maslinskom ulicom gdje se prometom upravlja semaforima, ušao je raskrižje dok je na semaforu za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo, a onda je zbog neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad autom



Tad ga je zanijelo, te je prešao preko južne kolničke trake, sletio van kolnika, prešao preko uzdignutog rubnog kamena te pri nekontroliranom kretanju po nogostupu udario u metalne zaštitne stupiće, hidrant za vodu, stup semafora i dvorišnu ogradu kućnog broja 10.



U nastavku nekontroliranog kretanja sletio je s nogostupa na kolnik Maslinske ulice gdje je prednjim dijelom naletio na metalni stup prometnog znaka, a nakon čega se nastavio nekontrolirano kretati preko nogostupa gdje je naletio na betonski parapet, prešao preko mekanog terena te naletio na stablo gdje se i zaustavio. Nakon zaustavljanja, na krov je vozila uslijed nastalih oštećenja pao stup semafora.







U prometnoj nesreći teško su ozlijeđeni vozač i putnica, te je putnici liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, a vozaču u Kliničkoj bolnici Dubrava.





