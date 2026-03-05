Obavijesti

FOTO Detalji prometne nesreće u Dubravi: Vozač i maloljetna putnica teško su ozlijeđeni

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Prometna, BMW-om srusio semafor | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Vozač je prošao kroz crveno svjetlo i zbog prevelike brzine izgubio nadzor nad automobilom. Izletio je s ceste na nogostup, gdje je porušio zaštitne stupiće, hidrant, semafor i zabio se u dvorišnu ogradu

Dvoje ljudi, 40-godišnjak i maloljetnica teško su ozlijeđeni u prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Dubravi. Zagrebačka policija objavila je kako je za volanom automobila njemačkih registracija bio 40-godišnjak, a u autu, kao putnica se nalazila i maloljetnica. 

U srijedu 4. ožujka oko 23.35 sati u Dubravi, dolaskom do raskrižja s Konjščinskom i Maslinskom ulicom gdje se prometom upravlja semaforima, ušao je raskrižje dok je na semaforu za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo, a onda je zbog neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad autom 
 
Tad ga je zanijelo, te je prešao preko južne kolničke trake, sletio van kolnika, prešao preko uzdignutog rubnog kamena te pri nekontroliranom kretanju po nogostupu udario u metalne zaštitne stupiće, hidrant za vodu, stup semafora i dvorišnu ogradu kućnog broja 10.

U nastavku nekontroliranog kretanja sletio je s nogostupa na kolnik Maslinske ulice gdje je prednjim dijelom naletio na metalni stup prometnog znaka, a nakon čega se nastavio nekontrolirano kretati preko nogostupa gdje je naletio na betonski parapet, prešao preko mekanog terena te naletio na stablo gdje se i zaustavio. Nakon zaustavljanja, na krov je vozila uslijed nastalih oštećenja pao stup semafora.
 

U prometnoj nesreći teško su ozlijeđeni vozač i putnica, te je putnici liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, a vozaču u Kliničkoj bolnici Dubrava.
 

 

