FOTO Detalji prometne nesreće u N. Zagrebu: Autom 'pokosio' motorista, obojica su u bolnici

Motociklist (36) teško je ozlijeđen u srijedu prilikom sudara s autom u Novom Zagrebu oko 13.15 sati, dok je vozač auta (46) lakše ozlijeđen, priopćila je PU zagrebačka.

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Vozač auta marke Volkswagen Passat zagrebačkih tablica vozio je Avenijom Dubrovnik u smjeru zapada. Dolaskom do raskrižja s Froudeovom ulicom, na kojem su semafori bili isključeni, skretao je ulijevo prema kolniku Froudeove, ne poštujući prednost prolaska vozila iz suprotnog smjera. Zbog toga je prednjim dijelom naletio na motocikl karlovačkih tablica, koji je vozio Avenijom Dubrovnik u smjeru istoka, zadržavajući smjer kretanja ravno.

Vozačima je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Od 13.15 do 16.42 sata promet južnim kolnikom Avenije Dubrovnik bio je obustavljen od raskrižja s Froudeovom do Avenije Većeslava Holjevca i odvijao se obilazno.

