FOTO DHMZ: Ovakvi udari vjetra u Zagrebu događaju se jednom u stotinu godina

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je da je u petak na postaji Zagreb-Sokolovac izmjeren orkanski udar od 120,6 km/h, što je vrijednost koja se očekuje u razdoblju duljem od 100 godina. U petak se u jutarnjim satima, navode iz DHMZ-a, srednja brzina vjetra kretala se do oko 15 m/s (oko 55 km/h), a udari vjetra uzrokovali su veliku štetu. Prema raspoloživim (nekontroliranim) podacima, na postaji Zagreb-Sokolovac izmjeren je orkanski udar od 120,6 km/h), dok su na lokacijama Zagreb-Maksimir (96,1 km/h) i Zagreb-Lisičine (101,9 km/h) zabilježeni orkanski, odnosno jaki orkanski udari vjetra.

Napominju da su na lokaciji Zagreb-Maksimir uočene razlike u izmjerenim vrijednostima između pojedinih senzora, iako su neki od njih međusobno udaljeni svega nekoliko desetaka metara, što dodatno potvrđuje izrazitu lokalnu varijabilnost udara vjetra. S obzirom na to da su područja najjačih udara vjetra, vrlo malih horizontalnih razmjera, očekivana je izražena prostorna i vremenska varijabilnost tih vrijednosti, znatno veća nego kod srednjih mjesečnih brzina ili maksimalnih srednjih brzina vjetra.

Naglašavaju da se trenutačno radi o podacima koji nisu prošli sve stupnjeve kontrole, pa će se konačna ocjena moći dati tek nakon provedbe svih analiza i validacije podataka u skladu sa standardima Svjetske meteorološke organizacije (WMO).

Najveća dosad zabilježena vrijednost maksimalnog udara vjetra za lokaciju Zagreb-Maksimir izmjerena je u srpnju 2008. godine i iznosila je 94 km/h, što prema Beaufortovoj ljestvici odgovara orkanskom vjetru.

U novijem razdoblju (2010. – 2024.) zabilježene su dvije situacije orkanskih udara vjetra, obje uzrokovane premještanjem mezoskalnog konvektivnog sustava ljeti: 30. srpnja 2014. (24,5 m/s, odnosno 88,2 km/h) te tijekom oluje 19. srpnja 2023. (25,5 m/s, odnosno 91,8 km/h), pri čemu je potonja, nažalost, imala i ljudske žrtve.

Najjači udar vjetra na postaji Zagreb-Grič iznosi 109 km/h te je izmjeren 28. lipnja 2017. Na toj lokaciji, gdje je u tijeku obnova zgrade Povijesnog muzeja, nema automatiziranih mjerenja pa se taj maksimum ne može izravno usporediti s nedavnim događajem, kao ni s događajem iz srpnja 2023. godine.

Analizom 14-godišnjeg niza podataka (2010. – 2024.) izmjerenih na lokaciji automatske postaje Zagreb -Maksimir pokazalo se da se na toj lokaciji može očekivati premašivanje udara vjetra od 90 km/h u prosjeku jednom u 10 godina, poput maksimalnog udara zabilježenog 19. srpnja 2023. Udar od oko 100 km/h može se očekivati jednom u 25-godišnjem razdoblju, dok se vrijednosti iznad 115 km/h očekuju u razdoblju duljem od 100 godina, poput ovog zabilježenog 27. ožujka 2026. godine, navodi se u analizi Zavoda.