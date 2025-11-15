STRADALI U DISKOTECI SMRTI... FOTO 'Dijete mi je ubio sustav': Potresne scene iz Skoplja. Traže pravdu za 63 poginulih u požaru

U ožujku ove godine u diskoteci u Kočanima, u Sj. Makedoniji, došlo je do požara u kojem je poginulo 63 ljudi, većinom mladih. Suđenje za tragediju kreće 19. studenog, a u subotu su se roditelji poginulih i brojni građani okupili u Skoplju na "Maršu za anđele". Traže da na istinu izađe pravda, da se nađu odgovorni, da se otkriju tko je to mogao spriječiti, da se napravi sve da se ovakva tragedija nikad ne ponovi...