Obavijesti

Galerija

Komentari 1
STRADALI U DISKOTECI SMRTI...

FOTO 'Dijete mi je ubio sustav': Potresne scene iz Skoplja. Traže pravdu za 63 poginulih u požaru

U ožujku ove godine u diskoteci u Kočanima, u Sj. Makedoniji, došlo je do požara u kojem je poginulo 63 ljudi, većinom mladih. Suđenje za tragediju kreće 19. studenog, a u subotu su se roditelji poginulih i brojni građani okupili u Skoplju na "Maršu za anđele". Traže da na istinu izađe pravda, da se nađu odgovorni, da se otkriju tko je to mogao spriječiti, da se napravi sve da se ovakva tragedija nikad ne ponovi...
Skoplje. Prije početka suđenja za požar u diskoteci Pulse u Kočanima održan je prosvjed Marš anđela
"Ne tražimo sažaljenje ili suosjećanje, tražimo pravdu, istinu, pošten postupak i jamstvo da se nijedna obitelj neće probuditi u noći koju smo mi doživjeli", poručili su na skupu. | Foto: STR-1234
1/25
"Ne tražimo sažaljenje ili suosjećanje, tražimo pravdu, istinu, pošten postupak i jamstvo da se nijedna obitelj neće probuditi u noći koju smo mi doživjeli", poručili su na skupu. | Foto: STR-1234
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025