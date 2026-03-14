Foto: Ministarstvo pravosudja, uprave i digitalne transformacije
POSTROJBA OD MILIJUN EURA PLUS+

FOTO Ovo je elitna jedinica koja čuva najopasnije kriminalce RH: 'Ima ih 30 i spremni su na sve'

Piše Helena Tkalčević,

Naši službenici svakodnevno treniraju što se tiče sprovođenja, napada na službena vozila, nošenja s visokorizičnim i stresnim situacijama, odbijanja napada, kažu nam njihovi nadređeni

MUP ima specijalnu policiju, MORH svoju Antiterorističku vojnu policiju, a Ministarstvo pravosuđa uprave i digitalne transformacije od 2024. ima svoju "elitnu" Interventnu jedinicu pravosudne policije. Ona zasad broji 30-ak ljudi, koji su prošli posebnu obuku, svakodnevno treniraju i kontinuirano se dodatno usavršavaju za posebne zadaće u okviru zatvorskog sustava. U njihovo opremanje i naoružanje dosad je uloženo gotovo milijun eura, a najviše novca utrošeno je na specijalna vozila, ukupno njih pet, koja se koriste za sprovođenje sigurnosno visoko rizičnih zatvorenika i istražnih zatvorenika iz kaznenih tijela do sudova ili zdravstvenih ustanova.

