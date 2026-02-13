FOTO Diler iz Šibenika 'pao' u Zagrebu: Ispod mjenjača auta skrivao više od 5 kg kokaina!

Zagrebačka policija je u suradnji s a Mobilnom jedinicom prometne policije Ravnateljstva policije dovršila istragu nad muškarcem (35) zbog sumnje da je proizvodio i preprodavao drogu. Zaustavili su ga na Ljubljanskoj aveniji u četvrtak oko 15.10 sati, priopćili su i PU zagrebačke.

Utvrdili su da je nabavio veću količinu kokaina, kojeg je prevozio i skrio u automobilu.

- Policijski su službenici posumnjali na nezakonito postupanje vozača, a na mjesto zaustavljanja vozila potom su izašli i policijski službenici sa službenim psom Reom koja je zatim u automobilu 35-godišnjaka detektirala drogu.

Foto: PUZ

Pretragom automobila, obavljenom temeljem sudskog naloga, policijski su službenici ispod mjenjača vozila pronašli ukupno 5.724,2 grama kokaina pakiranog u sedam plastičnih omota - napisali su u priopćenju.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičenog su predali pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava su podnijeli Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.