FOTO Dio Dolca preselio na Trg: Ovako ćemo kupovati dok traje velika obnova cijele tržnice

Preseljenje s Europskog trga krenulo već danas, a ovakav će raspored vrijediti najmanje do kraja Adventa, nakon čega će se, po potrebi, dodatno prilagođavati
Zagreb: Prodavači s Dolca od danas Pod zidom i na Splavnici, cvjećari na Trgu
Nakon što su završena statička ispitivanja, jučer su započeli radovi hitne sanacije unutarnje hale na tržnici Dolac. Očekivani završetak radova je 8. prosinca 2025., kada bi se prodavači trebali vratiti u unutarnji dio tržnice, izvijestio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji tijekom koje je predstavio plan za budućnost zagrebačke gradske tržnice. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
